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لقاء بين حركة حماس ومدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب أرسل الخبر



واكدت مصادر مطلعة ان اللقاء كان ايجابيا، وقد اكد الجميع على اهمية الحفاظ على استقرار المخيم ومنع اي محاولة للعبث بالامن فيه. عقد لقاء في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا بين مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود ووفد من حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان علي بركة حيث جرى بحث الوضع الامني في مخيم عين الحلوة على ضوء العملية النوعية التي نفذها الجيش في حي الطوارىء واعتقال امير تنظيم داعش عماد ياسين.واكدت مصادر مطلعة ان اللقاء كان ايجابيا، وقد اكد الجميع على اهمية الحفاظ على استقرار المخيم ومنع اي محاولة للعبث بالامن فيه. صيدا أون لاين Saida Online