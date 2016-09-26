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طبيب نسائي يرتكب جريمة بحق مرضاه أرسل الخبر



واشارت مصادر محلية إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت الطبيب على ذمة التحقيق، لحين استكمال الإجراءات اللازمة بحقه، وإتمام عدد من فحوص الـ (DNA) لعدد من الحالات التي أشرف على علاجها، وذلك للتأكد من حقيقة التهم الموجهة إليه، موضحةً أن الأمر لا زال في طي الكتمان لحين ظهور نتائج التحقيق.



وبيّنت المصادر أن أحد الرجال اتهم زوجته بخيانته مع الطبيب، مضيفةً أن هذا الأمر آثار البلبلة في الشارع الفلسطيني، خاصةً أن الطبيب من أشهر أطباء النساء والتوليد في المحافظة، وأشرف على علاج مئات حالات العقم بين الفلسطينيين.



فتحت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، تحقيقاً مع طبيب فلسطيني مختص بالجراحة النسائية والتوليد، في عيادة معروفة بمدينة رام الله، متهماً بزرع نطفه الشخصية لدى حالات كثيرة مصابة بالعقم، موهماً مرضاه بأنه حل مشاكلهم بمهاراته العلمية.واشارت مصادر محلية إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت الطبيب على ذمة التحقيق، لحين استكمال الإجراءات اللازمة بحقه، وإتمام عدد من فحوص الـ (DNA) لعدد من الحالات التي أشرف على علاجها، وذلك للتأكد من حقيقة التهم الموجهة إليه، موضحةً أن الأمر لا زال في طي الكتمان لحين ظهور نتائج التحقيق.وبيّنت المصادر أن أحد الرجال اتهم زوجته بخيانته مع الطبيب، مضيفةً أن هذا الأمر آثار البلبلة في الشارع الفلسطيني، خاصةً أن الطبيب من أشهر أطباء النساء والتوليد في المحافظة، وأشرف على علاج مئات حالات العقم بين الفلسطينيين. وكالات Saida Online