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جريدة "المستقبل".. "المجزرة" بدأت! أرسل الخبر



وتضم القائمة الأولى، موظفين يعملون في أقسام التصوير، والتحرير، والتوزيع، والاعلانات، والسكرتاريا والخدمات. وبحسب المعلومات، فإن قسماً من الذين أُبلغوا اليوم بطردهم، هم الذين يتقاضون رواتب مرتفعة، في حين ذكرت معلومات أخرى أن المرحلة الثانية من الطرد ستشمل مراسلين في المناطق، وسيتم تطبيقهت خلال شهرين.



وقال موظفان في الجريدة، رفضا الكشف عن اسميهما، لـ"المدن"، إن الإدارة "أبلغت الموظفين المطرودين بأنها ستتكفل بدفع مستحقاتهم المتأخرة كاملة، إضافة الى بدل طرد تعسفي يعادل رواتب 12 شهراً للموظفين الذين يعملون في الجريدة منذ أكثر من 10 سنوات، وبدل طرد تعسفي يعادل رواتب 6 أشهر للموظفين الذين يعملون منذ أقل من 10 سنوات"، فضلاً عن تعويضاتهم من الضمان الاجتماعي، علماً أن معظمهم يعمل في الجريدة منذ 15 عاماً. لكن الإدارة "لم تحدد تاريخاً محدداً لدفع تلك المستحقات". وذكر أحد الموظفين أن الادارة قالت له "حين يتوافر المال، سيتم دفع جميع المستحقات والحقوق كاملة".



وفور تبليغ أحد المصورين بالطرد، أغمي عليه وفقد وعيه، وحضرت سيارة الإسعاف ونقلته الى المستشفى.

بدأت جريدة "المستقبل"، اليوم الاثنين، بإبلاغ موظفين فيها بالاستغناء عن خدماتهم بموجب قائمة تضم 50 موظفاً، تم إبلاغ معظمهم اليوم، على أن يتم إبلاغ 50 موظفاً آخر خلال الشهرين المقبلين.. علماً أن الكثير من الموظفين ممّن تم إبلاغهم، أو يتوجسون أن يرنّ الهاتف بخبر من هذا النوع، يتداولون تعبير "بدأت المجزرة"!وتضم القائمة الأولى، موظفين يعملون في أقسام التصوير، والتحرير، والتوزيع، والاعلانات، والسكرتاريا والخدمات. وبحسب المعلومات، فإن قسماً من الذين أُبلغوا اليوم بطردهم، هم الذين يتقاضون رواتب مرتفعة، في حين ذكرت معلومات أخرى أن المرحلة الثانية من الطرد ستشمل مراسلين في المناطق، وسيتم تطبيقهت خلال شهرين.وقال موظفان في الجريدة، رفضا الكشف عن اسميهما، لـ"المدن"، إن الإدارة "أبلغت الموظفين المطرودين بأنها ستتكفل بدفع مستحقاتهم المتأخرة كاملة، إضافة الى بدل طرد تعسفي يعادل رواتب 12 شهراً للموظفين الذين يعملون في الجريدة منذ أكثر من 10 سنوات، وبدل طرد تعسفي يعادل رواتب 6 أشهر للموظفين الذين يعملون منذ أقل من 10 سنوات"، فضلاً عن تعويضاتهم من الضمان الاجتماعي، علماً أن معظمهم يعمل في الجريدة منذ 15 عاماً. لكن الإدارة "لم تحدد تاريخاً محدداً لدفع تلك المستحقات". وذكر أحد الموظفين أن الادارة قالت له "حين يتوافر المال، سيتم دفع جميع المستحقات والحقوق كاملة".وفور تبليغ أحد المصورين بالطرد، أغمي عليه وفقد وعيه، وحضرت سيارة الإسعاف ونقلته الى المستشفى. المدن Saida Online