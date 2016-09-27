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فيديو جنوني.. مثقاب يحفر مقبس سماعة في "آيفون 7" أرسل الخبر



وهاتف "آيفون 7" هو الأول الذي تطلقه "آبل" بلا مقبس تقليدي للسماعة، بل يحتوي على منفذ من طراز لايتننغ يمكن استخدامه لحظياً إما للشحن أو سماع الموسيقى من خلال محول يتيح إدخال السماعات من طراز 3.5 ملليمتر إلى منفذ لايتننغ.

ويبدو في الفيديو الصادم مستخدم يقوم بتثبيت الهاتف قبل أن يزعم أن الحفر على الجانب الأيسر يكشف عن منفذ مخفي للسماعة.

فور إتمام المهمة، يصبح من المتاح إدخال سماعة إلى المنفذ الجديد وسماع صوت الموسيقى الذي لا يأتي في هذه الحالة من السماعات.

ورغم نجاح التجربة المذهلة فإنه لم يتضح بعد هل قام الشخص بحفر منفذ جديد أم كشف عن آخر مختفٍ بالداخل.

والفيديو أطلقه مستخدم أوكراني على "يوتيوب" اسمه تاراس ماكسيموك، وهو مقيم في كاليفورنيا، ومتخصص في "تدمير التكنولوجيا من أجل المتعة"، بحسب التعبير الوارد في ملف تعريفه الشخصي.

وأطلق ماكسيموك 7 مقاطع فيديو عن تحطيم هاتف "آيفون 7"، شملت وضعه في جهاز مايكرويف، أو إغراقه في نيتروجين سائل لمدة 5 دقائق.

ويكشف قسم التعليقات أسفل الفيديو الجنوني عن محاولة بعض المستخدمين تطبيق تجربة المثقاب، ما أدى إلى تدمير الهاتف تماما.

ولا يُنصح بتطبيق هذه التجربة، لأن شروط تنفيذها غير واضحة، كما أنها في أدنى الأحوال ستفقد الهاتف خاصية المقاومة للماء وهي من أهم ميزاته.



انتشر فيديو جديد، الاثنين، بسرعة رهيبة وتجاوز عدد مشاهديه 10 ملايين شخص. والمقطع يسجل عملية حفر جهاز هاتف "آيفون 7" بمثقاب من أجل فتح منفذ للسماعة. وبالفعل تنجح التجربة في لحظات، وتعمل السماعة في المنفذ الجديد، ويصدح الهاتف بالأصوات.وهاتف "آيفون 7" هو الأول الذي تطلقه "آبل" بلا مقبس تقليدي للسماعة، بل يحتوي على منفذ من طراز لايتننغ يمكن استخدامه لحظياً إما للشحن أو سماع الموسيقى من خلال محول يتيح إدخال السماعات من طراز 3.5 ملليمتر إلى منفذ لايتننغ.ويبدو في الفيديو الصادم مستخدم يقوم بتثبيت الهاتف قبل أن يزعم أن الحفر على الجانب الأيسر يكشف عن منفذ مخفي للسماعة.فور إتمام المهمة، يصبح من المتاح إدخال سماعة إلى المنفذ الجديد وسماع صوت الموسيقى الذي لا يأتي في هذه الحالة من السماعات.ورغم نجاح التجربة المذهلة فإنه لم يتضح بعد هل قام الشخص بحفر منفذ جديد أم كشف عن آخر مختفٍ بالداخل.والفيديو أطلقه مستخدم أوكراني على "يوتيوب" اسمه تاراس ماكسيموك، وهو مقيم في كاليفورنيا، ومتخصص في "تدمير التكنولوجيا من أجل المتعة"، بحسب التعبير الوارد في ملف تعريفه الشخصي.وأطلق ماكسيموك 7 مقاطع فيديو عن تحطيم هاتف "آيفون 7"، شملت وضعه في جهاز مايكرويف، أو إغراقه في نيتروجين سائل لمدة 5 دقائق.ويكشف قسم التعليقات أسفل الفيديو الجنوني عن محاولة بعض المستخدمين تطبيق تجربة المثقاب، ما أدى إلى تدمير الهاتف تماما.ولا يُنصح بتطبيق هذه التجربة، لأن شروط تنفيذها غير واضحة، كما أنها في أدنى الأحوال ستفقد الهاتف خاصية المقاومة للماء وهي من أهم ميزاته. العربية Saida Online