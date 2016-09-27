الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / مسؤول كبير في "داعش" حاول الفرار متنكرا بملابس نسائية

مسؤول كبير في "داعش" حاول الفرار متنكرا بملابس نسائية أرسل الخبر



وأوضحت مصادر أمنية، الأحد 25 سبتمبر/أيلول، أن المسؤول الكبير في "داعش" حاول الخروج مع صفوف المواطنين النازحين من الحي الخاضع لسيطرة الجيش العراقي في مدينة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، التي أطلق عملية استعادتها الثلاثاء الماضي، مضيفة أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه استنادا على معلومات استخباراتية.

وأضافت المصادر أن العسافي كانت بحوزته بطاقة ذاكرة، تحتوي على ملفات مهمة تتعلق بعناصر التنظيم، بما في ذلك أسماؤهم الحقيقية والمستعارة، ومناطق إقامتهم ومناصبهم، علاوة على تعليمات تدعوهم إلى حرق منازل المواطنين المدنيين وتفجيرها لتحميل القوات العراقية لاحقا المسؤولية عن ذلك. أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قوات الأمن اعتقلت الوالي الأمني لتنظيم "داعش" في مدينة الشرقاط، أبو عمر العسافي أثناء قيامه بمحاولة الفرار من المنطقة المحررة متنكرا بزي نساء.وأوضحت مصادر أمنية، الأحد 25 سبتمبر/أيلول، أن المسؤول الكبير في "داعش" حاول الخروج مع صفوف المواطنين النازحين من الحي الخاضع لسيطرة الجيش العراقي في مدينة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، التي أطلق عملية استعادتها الثلاثاء الماضي، مضيفة أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه استنادا على معلومات استخباراتية.وأضافت المصادر أن العسافي كانت بحوزته بطاقة ذاكرة، تحتوي على ملفات مهمة تتعلق بعناصر التنظيم، بما في ذلك أسماؤهم الحقيقية والمستعارة، ومناطق إقامتهم ومناصبهم، علاوة على تعليمات تدعوهم إلى حرق منازل المواطنين المدنيين وتفجيرها لتحميل القوات العراقية لاحقا المسؤولية عن ذلك. Iraqi News Saida Online