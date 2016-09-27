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خلطة منزلية لإزالة جير الأسنان نهائياً أرسل الخبر



ولكن ماذا لو قدمنا لكم طريقة سهلة لإزالة الجير يمكنكم تطبيقها في المنزل؟

كل ما تحتاجونه:

- صودا الخبز

- ماء الأكسجين

- ملح

- ماء

- غسول مطهر

- فرشاة الأسنان

- كوب

-أداة حديدة برأس رفيع ملتوٍ Dental pick

قوموا بداية بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الملح داخل الكوب. بعدها قوموا بترطيب فرشاة الأسنان بالماء الدافئ وغمّسوها في الخليط. من ثم افركوا أسنانكم بها لحوالي 5 دقائق وابصقوا المزيج.

بعدها امزجوا كوباً كاملاً من ماء الأكسيجين ونصف كوب من الماء الدافئ وشطفوا الفم لمدة دقيقة. بعد ذلك، ابصقوا الماء وشطفوا فمكم مرة جديدة بنصف كوب من الماء البارد.

من ثمّ استخدموا الأداة الحديدية وافركوا الجير الأصفر على الأسنان، ولكن يجب أن تكونوا حذيرين جداً في هذه الخطوة كي لا تلحقوا الضرر باللثة.

والخطوة الأخيرة هي تشطيف الفم بالغسول المطهر.

ويجب التنويه بأنه إذا أردتم الحصول على نتائج أفضل طبقوا هذه الخطوات في اليوم التالي وستلاحظون الفرق. يتذمّر الكثيرون من أن زيارة طبيب الأسنان لإزالة الجير مكلفة جداً وأنّهم غير قادرين على تحمّل أعبائها.ولكن ماذا لو قدمنا لكم طريقة سهلة لإزالة الجير يمكنكم تطبيقها في المنزل؟كل ما تحتاجونه:- صودا الخبز- ماء الأكسجين- ملح- ماء- غسول مطهر- فرشاة الأسنان- كوب-أداة حديدة برأس رفيع ملتوٍ Dental pickقوموا بداية بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الملح داخل الكوب. بعدها قوموا بترطيب فرشاة الأسنان بالماء الدافئ وغمّسوها في الخليط. من ثم افركوا أسنانكم بها لحوالي 5 دقائق وابصقوا المزيج.بعدها امزجوا كوباً كاملاً من ماء الأكسيجين ونصف كوب من الماء الدافئ وشطفوا الفم لمدة دقيقة. بعد ذلك، ابصقوا الماء وشطفوا فمكم مرة جديدة بنصف كوب من الماء البارد.من ثمّ استخدموا الأداة الحديدية وافركوا الجير الأصفر على الأسنان، ولكن يجب أن تكونوا حذيرين جداً في هذه الخطوة كي لا تلحقوا الضرر باللثة.والخطوة الأخيرة هي تشطيف الفم بالغسول المطهر.ويجب التنويه بأنه إذا أردتم الحصول على نتائج أفضل طبقوا هذه الخطوات في اليوم التالي وستلاحظون الفرق. LBCI Saida Online