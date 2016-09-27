الادعاء على مالكي المركب الغارق في صيدا بجرم الاهمال

ادعى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على كل من مالكي المركب الذي غرق ثاني ايام عيد الاضحى قبالة ميناء صيدا وهما : عبد المجيد كامل العدلوني وكامل محمد العدلوني بجرم الاهمال وقلة الاحتراز ما تسبب بوفاة ثلاثة اشخاص وايذاء آخرين ممن كانوا على متن المركب واحالهما الى قاضي التحقيق الاول في الجنوب منيف بركات.