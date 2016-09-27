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بالصور... بناء جدار في وسط الطريق في عين الحلوة احتجاجا على عدم دفع التعويضات أرسل الخبر



ويطالب اصحاب المحلات التجارية المسؤولين والمعنيين بهذا الملف التجاوب معهم خصوصا وان خسائرهم كبيرة وهم لا يستطيعون دفع تكاليف اصلاح الاضرار.





في خطوة غير مسبوقة، بدأ اصحاب المحال التجارية في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة بناء جدار في وسط الشارع احتجاجا على عدم دفع تعويضات مالية لهم جراء الاشتباكات الاخيرة التي وقعت بالمنطقة بعد جريمة اغتيال الفلسطيني سيمون طه.ويطالب اصحاب المحلات التجارية المسؤولين والمعنيين بهذا الملف التجاوب معهم خصوصا وان خسائرهم كبيرة وهم لا يستطيعون دفع تكاليف اصلاح الاضرار. صيدا اون لاين