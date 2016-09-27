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بيان صادر عن آل رنو حول قضية وفاة الطفلة "تيا محمود رنو" أرسل الخبر



تتقدم عائلة رنو وأنسباؤهم بالشكر إلى كل من واساهم ووقف إلى جانبهم في مصيبتهم بوفاة الطفلة تيا محمود رنو رحمها الله، وتؤكد على التالي:

اولا: التسليم بأن الموت حق قدره الله وقضاه على كل إنسان، فليس أمام الموت كبير ولا صغير.

ثانيا: الثقة بلجنة التحقيق التي كلفها وزير الصحة بمتابعة ملف الطفلة الطبي والوقوف عند الأسباب وملاحقة المسؤول عن أي تقصير إن كان حاصلا.

ثالثا: نستغرب ما قام به أهل الطفلة وأخوالها من عائلة شعبان تجاه المستشفى من أعمال شغب وتلفظ بألفاظ نابية لا تمت إلى قيم وأخلاق العائلة والمدينة بصلة، و أستنكار التحرك أمام المستشفى جملة و تفصيلاً واعتبار ان ذلك لا يمثل موقفها الرافض للتطاول بهذا الشكل على مؤسسة عريقة من مؤسسات البلد وطبيب مشهود له بالكفاءة والروح الإنسانية.

رابعا: تثمين دور مستشفى حمود الجامعي وإدارتها وطاقمها الطبي وخاصة د. خليل أوسطه الذين لم يقصروا في تقديم الاستشفاء منذ اللحظة الأولى لإدخال الطفلة والذين أبدوا تعاونهم الكامل مع ما تظهره تحاليل وزارة الصحة كما عودونا دائما على الوقوف عند مسؤولياتهم.

خامسا: دعوة الأخ محمود أكرم رنو وهو المعني الأول بهذا المصاب العظيم، ودعوة أخوال الطفلة إلى الصبر والاحتساب وانتظار نتائج التحقيق وتغليب لغة العقل في التعامل معه، خاصة وأنهم استقبلوا الطبيب المعالج مع وفد المستشفى في العزاء وأسمعوهم كلام الشكر والامتنان على الاهتمام بالحالة.



أخيراً تأكد عائلة رنو أن هذا التصرف و الموقف التي إتخذه اهل الفقيدة ضد مستشفى حمود و الطبيب المعالج هو موفق شخصي لا يمثل رأي و موقف العائلة و نؤكد أننا ملتزمون بكل الضوابط الأخلاقية تجاه المستشفى والطبيب، وفخورون بتاريخ هذه المؤسسة و تاريخ الطبيب.



ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدر عن عائلة رنو في مدينة صيدا بيان جاء فيه:تتقدم عائلة رنو وأنسباؤهم بالشكر إلى كل من واساهم ووقف إلى جانبهم في مصيبتهم بوفاة الطفلة تيا محمود رنو رحمها الله، وتؤكد على التالي:اولا: التسليم بأن الموت حق قدره الله وقضاه على كل إنسان، فليس أمام الموت كبير ولا صغير.ثانيا: الثقة بلجنة التحقيق التي كلفها وزير الصحة بمتابعة ملف الطفلة الطبي والوقوف عند الأسباب وملاحقة المسؤول عن أي تقصير إن كان حاصلا.ثالثا: نستغرب ما قام به أهل الطفلة وأخوالها من عائلة شعبان تجاه المستشفى من أعمال شغب وتلفظ بألفاظ نابية لا تمت إلى قيم وأخلاق العائلة والمدينة بصلة، و أستنكار التحرك أمام المستشفى جملة و تفصيلاً واعتبار ان ذلك لا يمثل موقفها الرافض للتطاول بهذا الشكل على مؤسسة عريقة من مؤسسات البلد وطبيب مشهود له بالكفاءة والروح الإنسانية.رابعا: تثمين دور مستشفى حمود الجامعي وإدارتها وطاقمها الطبي وخاصة د. خليل أوسطه الذين لم يقصروا في تقديم الاستشفاء منذ اللحظة الأولى لإدخال الطفلة والذين أبدوا تعاونهم الكامل مع ما تظهره تحاليل وزارة الصحة كما عودونا دائما على الوقوف عند مسؤولياتهم.خامسا: دعوة الأخ محمود أكرم رنو وهو المعني الأول بهذا المصاب العظيم، ودعوة أخوال الطفلة إلى الصبر والاحتساب وانتظار نتائج التحقيق وتغليب لغة العقل في التعامل معه، خاصة وأنهم استقبلوا الطبيب المعالج مع وفد المستشفى في العزاء وأسمعوهم كلام الشكر والامتنان على الاهتمام بالحالة.أخيراً تأكد عائلة رنو أن هذا التصرف و الموقف التي إتخذه اهل الفقيدة ضد مستشفى حمود و الطبيب المعالج هو موفق شخصي لا يمثل رأي و موقف العائلة و نؤكد أننا ملتزمون بكل الضوابط الأخلاقية تجاه المستشفى والطبيب، وفخورون بتاريخ هذه المؤسسة و تاريخ الطبيب.ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صيدا أون لاين Saida Online