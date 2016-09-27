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اعلام بلدية صيدا يغير الاسماء الرسمية لشوارع المدينة بطريقة مريبة!!! أرسل الخبر



وقد تسآل البعض عن الهدف وراء عدم ذكر اسم الشارع الرسمي وهو شارع ناتاشا سعد واعتماد تسمية شارع دلاعة بدلا منه.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بتصحيح البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لبلدية صيدا والاعتذار عن هذا الخطأ الغير مبرر.

وقد جاء في بيان المكتب الاعلامي لبلدية صيدا :

تحيط بلدية صيدا المواطنين الكرام علما بأنه سيتم قطع شارع دلاعة من أوله ولغاية تقاطع سهل الصباغ بسبب الأشغال والصيانة والتزفيت التي ستقوم بها الورش المختصة في البلدية وذلك لمدة يومين إعتبارا من صباح الأربعاء 28-9-2016 ولغاية مساء الخميس 29-9-2016.



كما وتنبه المواطنين الكرام إلى عدم ركن سياراتهم على جانبي الطريق بسبب هذه الاعمال .



إن بلدية صيدا إذا تأسف لإضطرارها لهذا التدبير تأمل من المواطنين التعاون لما فيه خير ومصلحة مدينتنا صيدا وتطورها ومصلحة جميع القاطنين فيها. تفاجأ عدد من الصيداويين بالبيان الصادر عن المكتب الاعلامي لبلدية صيدا حول الاعلان عن قطع شارع دلاعة ليومين بسبب الأشغال والصيانة والتزفيت.وقد تسآل البعض عن الهدف وراء عدم ذكر اسم الشارع الرسمي وهو شارع ناتاشا سعد واعتماد تسمية شارع دلاعة بدلا منه.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بتصحيح البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لبلدية صيدا والاعتذار عن هذا الخطأ الغير مبرر.وقد جاء في بيان المكتب الاعلامي لبلدية صيدا :تحيط بلدية صيدا المواطنين الكرام علما بأنه سيتم قطع شارع دلاعة من أوله ولغاية تقاطع سهل الصباغ بسبب الأشغال والصيانة والتزفيت التي ستقوم بها الورش المختصة في البلدية وذلك لمدة يومين إعتبارا من صباح الأربعاء 28-9-2016 ولغاية مساء الخميس 29-9-2016.كما وتنبه المواطنين الكرام إلى عدم ركن سياراتهم على جانبي الطريق بسبب هذه الاعمال .إن بلدية صيدا إذا تأسف لإضطرارها لهذا التدبير تأمل من المواطنين التعاون لما فيه خير ومصلحة مدينتنا صيدا وتطورها ومصلحة جميع القاطنين فيها. صيدا أون لاين Saida Online