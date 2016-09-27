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الجماعة الاسلامية تستقبل المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان أرسل الخبر



وكان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع الاجتماعية والحياتية والمعيشية للمواطن الصيداوي في ظل الظروف الصعبة التي تمر على لبنان والمنطقة.

وأكد د. حمود أن منظومة القيم الاجتماعية والاخلاقية والدينية هي الحاجز الوقائي الأول لكل الموبقات وعلى رأسها آفة المخدرات.

وبارك للمجلس الأهلي كل الجهود التي يبذلها في سبيل إيجاد مجتمع خالٍ من المخدرات، ودعا الدولة للقيام بواجبها في هذا المجال وعدم الاكتفاء بالتنظير على مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع ابتداءً من الأسرة وصولاً إلى المجتمع والدولة.









استقبل المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود في مركز الجماعة في صيدا وفداً من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان ضمَّ السادة ماجد حمتو، عدنان البلولي، الحاج سليم الزعتري، مصطفى حبلي وبحضور ممثل الجماعة في المجلس حسن أبو زيد وعضو اللجنة السياسية محمد الزعتري.وكان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع الاجتماعية والحياتية والمعيشية للمواطن الصيداوي في ظل الظروف الصعبة التي تمر على لبنان والمنطقة.وأكد د. حمود أن منظومة القيم الاجتماعية والاخلاقية والدينية هي الحاجز الوقائي الأول لكل الموبقات وعلى رأسها آفة المخدرات.وبارك للمجلس الأهلي كل الجهود التي يبذلها في سبيل إيجاد مجتمع خالٍ من المخدرات، ودعا الدولة للقيام بواجبها في هذا المجال وعدم الاكتفاء بالتنظير على مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع ابتداءً من الأسرة وصولاً إلى المجتمع والدولة. صيدا أون لاين Saida Online