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نمر يلتهم طفلة بشكل مرعب في مصر أرسل الخبر



وذكرت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة لـ"العربية.نت" أن أجهزة الأمن، وعن طريق قوات خاصة، تمكنت من قتل النمر الذي هاجم الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، حيث التهم أجزاء من رقبتها وتم إنقاذها من بين أنيابه ونقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، اللواء هشام العراقي، أن النمر ملك لشخص يدعي ع. س. يستخدمه في حراسة مزرعته الخاصة. كما توجهت قوات خاصة إلى المنطقة الجبلية التي تقع بها المزرعة ورصد النمر ومحاصرته عقب صعوده على إحدى الأشجار، وقتله بإطلاق وابل من الرصاص عليه.

كذلك تم القبض على صاحب المزرعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.



وكشف أحد الأهالي لـ"العربية.نت" حيث قال إن واقعة التهام النمر للطفلة غريبة فقد لاحظ البعض أنه يتجول منذ يومين في القرية ويختفي فور ظهور أي أشخاص أمامه، وفي يوم الواقعة مساء أمس الاثنين ويبدو أنه هرب من المزرعة لشعوره بالجوع شاهد الطفلة أماني محمد فضيل أحمد وكانت تحمل شقيقها الرضيع في طريقها لمنزلها فانقض عليها وهاجمها والتهم أجزاء من رقبتها فيما لم يمس الطفل الرضيع الذي كان يبكي بجوار شقيقته وتصادف مرور عدد من شباب القرية الذين سارعوا بحمل الرضيع والهروب به بعيدا وقذف النمر بالحجارة.

ويقول سرعان ما انتشر الخبر وخرج كل أهالي القرية بالأسلحة البيضاء والنارية ولاحقوا النمر الذي ترك فريسته ليتم نقلها للمستشفى وتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك ويجري ويختبئ خلف شجرة قرب المزرعة التي فر منها.

ويضيف أن الأهلي حاصروه وتدخلت قوات الأمن التي وصلت للمكان وتم قنصه برصاصات قاتلة في الرأس والبطن حتى خر صريعا.

ويقول إنه عقب قتل النمر حاول الأهالي اقتحام المزرعة وقتل كافة الحيوانات المفترسة بها لكن قوات الأمن منعتهم واقتحمت هي المكان لتجد أسدا وضباعا ونمرين آخرين وعددا كبيرا من الحيوانات المفترسة.

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من قتل نمر جبلي التهم طفلة كما هاجم الأهالي وأثار الذعر بقرية كفر حميد التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.وذكرت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة لـ"العربية.نت" أن أجهزة الأمن، وعن طريق قوات خاصة، تمكنت من قتل النمر الذي هاجم الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، حيث التهم أجزاء من رقبتها وتم إنقاذها من بين أنيابه ونقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.وتبين من تحريات أجهزة الأمن، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، اللواء هشام العراقي، أن النمر ملك لشخص يدعي ع. س. يستخدمه في حراسة مزرعته الخاصة. كما توجهت قوات خاصة إلى المنطقة الجبلية التي تقع بها المزرعة ورصد النمر ومحاصرته عقب صعوده على إحدى الأشجار، وقتله بإطلاق وابل من الرصاص عليه.كذلك تم القبض على صاحب المزرعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.وكشف أحد الأهالي لـ"العربية.نت" حيث قال إن واقعة التهام النمر للطفلة غريبة فقد لاحظ البعض أنه يتجول منذ يومين في القرية ويختفي فور ظهور أي أشخاص أمامه، وفي يوم الواقعة مساء أمس الاثنين ويبدو أنه هرب من المزرعة لشعوره بالجوع شاهد الطفلة أماني محمد فضيل أحمد وكانت تحمل شقيقها الرضيع في طريقها لمنزلها فانقض عليها وهاجمها والتهم أجزاء من رقبتها فيما لم يمس الطفل الرضيع الذي كان يبكي بجوار شقيقته وتصادف مرور عدد من شباب القرية الذين سارعوا بحمل الرضيع والهروب به بعيدا وقذف النمر بالحجارة.ويقول سرعان ما انتشر الخبر وخرج كل أهالي القرية بالأسلحة البيضاء والنارية ولاحقوا النمر الذي ترك فريسته ليتم نقلها للمستشفى وتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك ويجري ويختبئ خلف شجرة قرب المزرعة التي فر منها.ويضيف أن الأهلي حاصروه وتدخلت قوات الأمن التي وصلت للمكان وتم قنصه برصاصات قاتلة في الرأس والبطن حتى خر صريعا.ويقول إنه عقب قتل النمر حاول الأهالي اقتحام المزرعة وقتل كافة الحيوانات المفترسة بها لكن قوات الأمن منعتهم واقتحمت هي المكان لتجد أسدا وضباعا ونمرين آخرين وعددا كبيرا من الحيوانات المفترسة. العربية Saida Online