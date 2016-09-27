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تحتوي على أكثر من 500 إنتاجٍ تراثي ومعاصر.. يوتيوب تتيح منصةً خاصَّة للمسلسلات العربية أرسل الخبر



حيث يُمكنك إعادة ذكريات الزمن الجميل مع يحيى الفخراني في ليالي الحلمية، أو الضحك مع حيل أيمن زيدان في يوميات مدير عام، أو التعرف على واحد من أقدم مسلسلات الخيال العلمي العربية العنكبوت (المأخوذ من قصة الخيال العلمي العربي العنكبوت)، أو مشاهد بعض الحلقة التي فوتتها من مسلسل نيللي وشريهان، أو الاستماع لشارة البداية من مسلسل رأفت الهجان.



فقد أعلنت شركة يوتيوب عن قناة جديدة موجهة للجمهور العربي تحمل اسم “يوتيوب مسلسلات“، وتتيح القناة للمستخدمين إمكانية مشاهدة أكثر من 500 مسلسل عبر هذه المنصة.



وتتيح قناة “يوتيوب مسلسلات” لمستخدميها مشاهدة أكثر من 7000 ساعة من المسلسلات العربية، والتي يعود تاريخ إنتاج بعضها إلى عام 1962، حيث سعت الشركة إلى الحفاظ على هذا التراث الإنتاجي القديم منه والجديد في العصر الرقمي عبر تلك المنصة.



وقد عملت يوتيوب على التعاون مع العديد من شركاء البث الذين يمتلكون حقوق النشر مثل شبكة تلفزيون “وطن” السورية وإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وذلك من أجل توفير هذه القناة للمستخدمين.



فيما تم تصنيف هذه العروض بحسب الأسلوب الدرامي وبلد المنشأ، إلى جانب تصنيفات أخرى، وذلك في محاولة من يوتيوب لجعل عملية البحث عن المسلسلات ومشاهدتها أكثر بساطة.



من جهتها، قالت زين مصري مديرة تسويق المنتجات في شركة جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “عكست المسلسلات التلفزيونية صور الحياة اليومية في العالم العربي، حيث كان المسلسل التلفزيوني يجذب أفراد الأسرة جميعاً لمشاهدته وكان سبباً ليجتمع أفراد الأسرة معاً في وقت محدد كل يوم، وذلك منذ بداية دخول أجهزة التلفاز إلى البيوت في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي”. هل أنت من محبي متابعة المسلسلات على الإنترنت لتتجنب تضييع الوقت أمام التلفاز في مشاهدة الإعلان أو انتظار المسلسل؟، إذاً سيعجبك بشدة هذا الخبر عن إنشاء منصة على يوتيوب تقدم نحو 500 مسلسل عربي.حيث يُمكنك إعادة ذكريات الزمن الجميل مع يحيى الفخراني في ليالي الحلمية، أو الضحك مع حيل أيمن زيدان في يوميات مدير عام، أو التعرف على واحد من أقدم مسلسلات الخيال العلمي العربية العنكبوت (المأخوذ من قصة الخيال العلمي العربي العنكبوت)، أو مشاهد بعض الحلقة التي فوتتها من مسلسل نيللي وشريهان، أو الاستماع لشارة البداية من مسلسل رأفت الهجان.فقد أعلنت شركة يوتيوب عن قناة جديدة موجهة للجمهور العربي تحمل اسم “يوتيوب مسلسلات“، وتتيح القناة للمستخدمين إمكانية مشاهدة أكثر من 500 مسلسل عبر هذه المنصة.وتتيح قناة “يوتيوب مسلسلات” لمستخدميها مشاهدة أكثر من 7000 ساعة من المسلسلات العربية، والتي يعود تاريخ إنتاج بعضها إلى عام 1962، حيث سعت الشركة إلى الحفاظ على هذا التراث الإنتاجي القديم منه والجديد في العصر الرقمي عبر تلك المنصة.وقد عملت يوتيوب على التعاون مع العديد من شركاء البث الذين يمتلكون حقوق النشر مثل شبكة تلفزيون “وطن” السورية وإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وذلك من أجل توفير هذه القناة للمستخدمين.فيما تم تصنيف هذه العروض بحسب الأسلوب الدرامي وبلد المنشأ، إلى جانب تصنيفات أخرى، وذلك في محاولة من يوتيوب لجعل عملية البحث عن المسلسلات ومشاهدتها أكثر بساطة.من جهتها، قالت زين مصري مديرة تسويق المنتجات في شركة جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “عكست المسلسلات التلفزيونية صور الحياة اليومية في العالم العربي، حيث كان المسلسل التلفزيوني يجذب أفراد الأسرة جميعاً لمشاهدته وكان سبباً ليجتمع أفراد الأسرة معاً في وقت محدد كل يوم، وذلك منذ بداية دخول أجهزة التلفاز إلى البيوت في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي”. هافنغتون بوست Saida Online