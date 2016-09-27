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هكذا تصرفت الخادمة الأثيوبية لحظة تنفيذ حكم الإعدام بها مع عائلة الفتاة التي قتلتها أرسل الخبر



رفضت طلب الصفح والاعتذار من أسرة الطفلة التي حضرت تنفيذ حكم القصاص في الرياض أمس .

و قال والد الطفلة :إنه وزوجته وبرفقتهما خال لميس وعمها حضروا تنفيذ حكم القصاص، إلا أن أم لميس انتابتها موجة من البكاء بعدما استحضرت الذكرى الأليمة ولم تستطع أن تتحمل رؤية قاتلة ابنتها، خصوصا أنها التي حرمتها من فلذة كبدها بنهاية مؤلمة.



وأضاف إن "السجانات قبل تنفيذ القصاص أشرن إلى القاتلة زمزم لحثها على طلب المسامحة مني ومن والدة “لميس” إلا أنها رفضت، واكتفت بالنظر إلينا بسرعة ثم عادت بنظرها إلى الأرض"، مبينا أنه تم تنفيذ القصاص رميا بالرصاص.



و قد تم تنفيذ الحكم في سجن الملز، وذلك بعد تصديق الديوان الملكي الأسبوع الماضي على الحكم الصادر من المحكمة العامة والمحكمة العليا بالرياض. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن جريدة عكاظ ، خبر مفاده أن الخادمة الإثيوبية التي نحرت الطفلة لميس آل سلمان في الحادثة المروعة التي هزت محافظة حوطة بني تميم والمجتمع السعودي (قبل ثلاث سنوات),رفضت طلب الصفح والاعتذار من أسرة الطفلة التي حضرت تنفيذ حكم القصاص في الرياض أمس .و قال والد الطفلة :إنه وزوجته وبرفقتهما خال لميس وعمها حضروا تنفيذ حكم القصاص، إلا أن أم لميس انتابتها موجة من البكاء بعدما استحضرت الذكرى الأليمة ولم تستطع أن تتحمل رؤية قاتلة ابنتها، خصوصا أنها التي حرمتها من فلذة كبدها بنهاية مؤلمة.وأضاف إن "السجانات قبل تنفيذ القصاص أشرن إلى القاتلة زمزم لحثها على طلب المسامحة مني ومن والدة “لميس” إلا أنها رفضت، واكتفت بالنظر إلينا بسرعة ثم عادت بنظرها إلى الأرض"، مبينا أنه تم تنفيذ القصاص رميا بالرصاص.و قد تم تنفيذ الحكم في سجن الملز، وذلك بعد تصديق الديوان الملكي الأسبوع الماضي على الحكم الصادر من المحكمة العامة والمحكمة العليا بالرياض. المرصد Saida Online