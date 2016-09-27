الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / حملة تلقيح في احياء صيدا القديمة غدا

حملة تلقيح في احياء صيدا القديمة غدا أرسل الخبر



يذكر أن الإنقاذ الشعبي والكاريتاس قاموا بجولة في منطقة صيدا القديمة، وعملوا على تسجيل أسماء الأطفال الذين سيتم تلقيحهم.







تقوم وزارة الصحة العامة اللبنانية بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، وفوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد والكاريتاس بحملة تلقيح في منطقة صيدا القديمة ، لإكمال اللقاحات الروتينية للأطفال دون الخامسة من العمر، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر.يذكر أن الإنقاذ الشعبي والكاريتاس قاموا بجولة في منطقة صيدا القديمة، وعملوا على تسجيل أسماء الأطفال الذين سيتم تلقيحهم. صيدا أون لاين