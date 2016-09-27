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والد العروس "فاجأ" الجميع... والحصيلة 12 قتيلا في الزفاف أرسل الخبر



ووقع الحادث مساء الاثنين في مدينة يريم في محافظة إب غرب اليمن، وفقا للمسؤول الذي اشار الى ان المشاركين في الحفل "فوجئوا بوالد العروسة يرمي قنبلتين يدويتين"، مما ادى الى مقتل 8 نساء و4 اطفال، واصابة 18 آخرين من الاطفال والنساء.

وافاد اقارب العائلة ان الرجل "ضابط متقاعد في الجيش، وهو مضطرب عقليا".

وينتشر السلاح في شكل كبير في اليمن، ويعد اطلاق الرصاص ابتهاجا في الاعراس تقليدا واسع الانتشار. ومما زاد الاوضاع سوءا لجهة انتشار السلاح، هو النزاع الذي تشهده البلاد من 18 شهرا، بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وبدأ التحالف عملياته في آذار 2015، دعما للحكومة في مواجهة المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في ايلول 2014، وتقدموا للسيطرة على مناطق اخرى في الوسط والجنوب. ومكّن التحالف القوات الحكومية من استعادة خمس محافظات جنوبية. وادى النزاع الى مقتل اكثر من 6600 شخص، نصفهم تقريبا من المدنيين، والى تهجير 3 ملايين على الاقل، وفقا للامم المتحدة. اقدم يمني "مضطرب عقليا" على رمي قنبلتين خلال حفل زفاف ابنته، مما ادى الى وفاته، ومقتل 12 شخصا من النساء والاطفال، على ما افاد مسؤول محلي واقارب للعائلة.ووقع الحادث مساء الاثنين في مدينة يريم في محافظة إب غرب اليمن، وفقا للمسؤول الذي اشار الى ان المشاركين في الحفل "فوجئوا بوالد العروسة يرمي قنبلتين يدويتين"، مما ادى الى مقتل 8 نساء و4 اطفال، واصابة 18 آخرين من الاطفال والنساء.وافاد اقارب العائلة ان الرجل "ضابط متقاعد في الجيش، وهو مضطرب عقليا".وينتشر السلاح في شكل كبير في اليمن، ويعد اطلاق الرصاص ابتهاجا في الاعراس تقليدا واسع الانتشار. ومما زاد الاوضاع سوءا لجهة انتشار السلاح، هو النزاع الذي تشهده البلاد من 18 شهرا، بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.وبدأ التحالف عملياته في آذار 2015، دعما للحكومة في مواجهة المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في ايلول 2014، وتقدموا للسيطرة على مناطق اخرى في الوسط والجنوب. ومكّن التحالف القوات الحكومية من استعادة خمس محافظات جنوبية. وادى النزاع الى مقتل اكثر من 6600 شخص، نصفهم تقريبا من المدنيين، والى تهجير 3 ملايين على الاقل، وفقا للامم المتحدة. أ ف ب" Saida Online