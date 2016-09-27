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جريح في اشكال فردي في تعمير عين الحلوة واشكال في حي الزهور في صيدا أرسل الخبر



من جهة اخرى تطور اشكال فردي بين (حسن ن.) وعدد من جيرانه في المبنى الذي يقطنه في حي الزهور بسبب تعليق لافتة عاشورائية حيث حضرت القوى الامنية الى المكان واوقفته.



تطور اشكال فردي في حي السكة في تعمير عين الحلوة الى تضارب بالسكاكين حيث قام (يحي ق.) بطعن (محمد س.) في وجهه حيث نقل الى مستشفى الهمشري للمعالجة.من جهة اخرى تطور اشكال فردي بين (حسن ن.) وعدد من جيرانه في المبنى الذي يقطنه في حي الزهور بسبب تعليق لافتة عاشورائية حيث حضرت القوى الامنية الى المكان واوقفته. صيدا أون لاين