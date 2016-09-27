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بالوثائق: مافيا مستوردي الادوية تتحكم بالمواطن اللبناني..والحل تركيا الارخص بخمسة اضعاف أرسل الخبر



قبل الازمة السورية كان المواطن يشتري كل الادوية وخصوصا اصحاب الامراض المزمنة من سوريا، واليوم اصبح المواطن يشتري من تركيا نفس الدواء بسعر اقل بخمسة اضعاف.

واليوم ننشر اليكم عبر موقع "صيدا أون لاين" صرخة مواطن علّها تصل الى وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور:

اين اصبح ملف الدواء يا معالي الوزير؟ قلت سابقاً ان ملف الدواء فتح على مصراعيه، واليوم نقول هذا الملف فتح على مصراعيه ولن يقفل الا بما يضمن كرامة المواطن وصحته وبما يضمن حق المواطن اللبناني. وتابعتَ قائلا:" اريد تحصين عمل المؤسسات التي هي جزء من اقتصادنا الوطني، ولكن نحن ببساطة بإنحياز كامل مع للمواطن اللبناني وتحديدا المريض اللبناني".

ولكن تصاريح معالي الوزير في واد ومعاناة المواطن اللبناني من ارتفاع فاتورة الدواء في واد آخر، فالمواطن يحرم نفسه الغذاء ليدخر ثمن الدواء حتى اصبح شعاره الدواء قبل الغذاء وكل ذلك على حساب حاجاته وحاجات عائلته، فالمواطن اللبناني عندما تسقط من يده حبة دواء على الارض فإنه يفتش عليها بين التراب حيث ان حبة الدواء الواحدة للأمراض المزمنة تزيد تكلفتها عن اربعة الاف ليرة لبنانية في اليوم الواحد!

هل تعلم يا معالي الوزير ان اسعار الدواء في لبنان هي الاغلى في العالم؟!

وهل تعلم ان لائحة اسعار الأدوية في العموم والصادرة بناء على قرار 1/51 وفقا لمؤشرات العملات الصادر بتاريخ 6/9/2016 يوجد فيها الكثير من المغالطات.

سعر دواء (Leponex 100 mg) حسب اللائحة 77.592 ليرة لبنانية قبل اضافة عمولة الصيدلي 23.8 % وسعر نفس الدواء حسب نشرة علاج ilaçTR هو 25.83 ليرة تركية اي ما يعادل 13000 ليرة لبنانية. وهذه عينة من الادوية التي يتم استيرادها من تركيا بواسطة وكلاء لبنانيين وتوافق وزارة الصحة على استيرادها.

هل تعلم يا معالي الوزير ان المواطن اللبناني قد وجد الحل على حساب الاقتصاد اللبناني الذي اعلنت انك حريص على عمل المؤسسات لدعمه.

يا معالي الوزير، اليك الحل على حساب الاقتصاد اللبناني ووكلاء الادوية المستوردة من الخارج:

اولا: سفر المواطن اللبناني الذي يعاني من الامراض المزمنة الى تركيا برحلة تسمى استجمام وشراء الادوية المطلوبة التي تكلفه أقل من خمسة اضعاف سعرها في لبنان حسب لائحة وزارة الصحةَ وبالتالي يكسب المواطن و يخسر الاقتصاد اللبناني وتنهار المؤسسات التي انت حريص على تحصينها. ولكن الخوف ان يعترض مستوردي الادوية في لبنان ويطلبوا من وزارة الصحة التشديد على دخول الادوية التركية لتظل السكين مسلطة على رقبة المواطن اللبناني من قبل مافيا مستوردي الادوية.

ثانيا: نطلب من وزارة الصحة اتخاذ خطوات صارمة كما فعلت تركيا حفاظا على صحة المواطن التركي حيث حسم الرئيس اردوغان النزاع بين تجار الادوية وبين الحكومة، وذلك بأن سمحت ببيع الادوية في السوبرماركت تحت اشراف صيدلي وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في الولايات المتحدة الامريكية وكندا.







في زمن انهيار كافة المؤسسات وتفشي الفساد لا يزال المواطن اللبناني يكافح للبقاء في هذا البلد ولكن وصلت الامور الى حد اختياره بين لقمة عيشه وبين حبة الدواء.قبل الازمة السورية كان المواطن يشتري كل الادوية وخصوصا اصحاب الامراض المزمنة من سوريا، واليوم اصبح المواطن يشتري من تركيا نفس الدواء بسعر اقل بخمسة اضعاف.واليوم ننشر اليكم عبر موقع "صيدا أون لاين" صرخة مواطن علّها تصل الى وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور:اين اصبح ملف الدواء يا معالي الوزير؟ قلت سابقاً ان ملف الدواء فتح على مصراعيه، واليوم نقول هذا الملف فتح على مصراعيه ولن يقفل الا بما يضمن كرامة المواطن وصحته وبما يضمن حق المواطن اللبناني. وتابعتَ قائلا:" اريد تحصين عمل المؤسسات التي هي جزء من اقتصادنا الوطني، ولكن نحن ببساطة بإنحياز كامل مع للمواطن اللبناني وتحديدا المريض اللبناني".ولكن تصاريح معالي الوزير في واد ومعاناة المواطن اللبناني من ارتفاع فاتورة الدواء في واد آخر، فالمواطن يحرم نفسه الغذاء ليدخر ثمن الدواء حتى اصبح شعاره الدواء قبل الغذاء وكل ذلك على حساب حاجاته وحاجات عائلته، فالمواطن اللبناني عندما تسقط من يده حبة دواء على الارض فإنه يفتش عليها بين التراب حيث ان حبة الدواء الواحدة للأمراض المزمنة تزيد تكلفتها عن اربعة الاف ليرة لبنانية في اليوم الواحد!هل تعلم يا معالي الوزير ان اسعار الدواء في لبنان هي الاغلى في العالم؟!وهل تعلم ان لائحة اسعار الأدوية في العموم والصادرة بناء على قرار 1/51 وفقا لمؤشرات العملات الصادر بتاريخ 6/9/2016 يوجد فيها الكثير من المغالطات.سعر دواء (Leponex 100 mg) حسب اللائحة 77.592 ليرة لبنانية قبل اضافة عمولة الصيدلي 23.8 % وسعر نفس الدواء حسب نشرة علاج ilaçTR هو 25.83 ليرة تركية اي ما يعادل 13000 ليرة لبنانية. وهذه عينة من الادوية التي يتم استيرادها من تركيا بواسطة وكلاء لبنانيين وتوافق وزارة الصحة على استيرادها.هل تعلم يا معالي الوزير ان المواطن اللبناني قد وجد الحل على حساب الاقتصاد اللبناني الذي اعلنت انك حريص على عمل المؤسسات لدعمه.يا معالي الوزير، اليك الحل على حساب الاقتصاد اللبناني ووكلاء الادوية المستوردة من الخارج:اولا: سفر المواطن اللبناني الذي يعاني من الامراض المزمنة الى تركيا برحلة تسمى استجمام وشراء الادوية المطلوبة التي تكلفه أقل من خمسة اضعاف سعرها في لبنان حسب لائحة وزارة الصحةَ وبالتالي يكسب المواطن و يخسر الاقتصاد اللبناني وتنهار المؤسسات التي انت حريص على تحصينها. ولكن الخوف ان يعترض مستوردي الادوية في لبنان ويطلبوا من وزارة الصحة التشديد على دخول الادوية التركية لتظل السكين مسلطة على رقبة المواطن اللبناني من قبل مافيا مستوردي الادوية.ثانيا: نطلب من وزارة الصحة اتخاذ خطوات صارمة كما فعلت تركيا حفاظا على صحة المواطن التركي حيث حسم الرئيس اردوغان النزاع بين تجار الادوية وبين الحكومة، وذلك بأن سمحت ببيع الادوية في السوبرماركت تحت اشراف صيدلي وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في الولايات المتحدة الامريكية وكندا. خاص صيدا أون لاين Saida Online