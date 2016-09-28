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«العسكرية» تنهي استجواب الموقوفين في ملف «الخلايا النائمة» التابعة للأسير أرسل الخبر



واجمع المستجوبون عمر الرفاعي وعلاء المغربي وحسن الدغيلي والسوري ياسر الاسعد امس على نفي التهم الموجهة اليهم، حتى ان احدهم الرفاعي ذهب الى حدّ اتهام خاله الفلسطيني المتهم الفار فؤاد ابو غزالة «مساعد» رئيس التنظيم سليمان بانه كان يقصد بيروت لممارسة الدعارة علما ان للرفاعي شقيقاً قضى في العراق الى جانب قتاله في صفوف داعش.

وتحدث المغربي بـ«حسرة» عن توقيفه قبل يوم واحد من عقد قرانه في حين زعم الدغيلي ان الشقة التي اسـتأجرها منه سليمان وتردد اليها الاسير اثناء فراره كانت لايواء نسوة واطفال ولم يشاهد فيها اسلحة.

كما ان المستجوبين امس قد تراجعوا عن اعترافاتهم الاولية حول التخطيط لاغتيال الشيخ ماهر حمود بواسطة قناصة والنائب السابق اسامة سعد ومسؤولين في سرايا المقاومة التابعة لحزب الله ومحاولات قطعهم طريق الجنوب.

وباستجواب المتهم عمر الرفاعي بحضور وكيله المحامي محمود صباغ افاد بان ابو غزالة خاله وكان يملك محلا لبيع العطورات في صيدا وكان «بالكاد يصلي ويقصد بيروت من اجل ممارسة الدعارة». واضاف بان خاله قد فرّ الى مخيم عين الحلوة اثر «حوادث عبرا» متراجعا عن اعترافاته الاولية لجهة ان خاله هو من مجموعة الاسير. وقال: شاهدته قبل سنتين في منزل جدتي وطلب مني احضار اغراض للمنزل ليس اكثر، وان ما ذكرته عن ان خالي اعلمني بمخطط شاهين سليمان عن انشائه خلايا نائمة تابعة للاسير وان خالي كان مسؤولا عن تقسيم المجموعات جاء تحت التعذيب. وقال عن شقيقه نادر الرفاعي الملقب بـ«ابو الزبير» انه قتل في العراق مع داعش»مستطردا» انما انا احمل فكرا آخر ولست راضيا عن شقيقي ولا اؤيد الاسير ولا اعرفه اساسا». وعن الاسماء التي ذكرها اوليا وتضم مجموعة واحدة قال المتهم انه يسهر معهم ليس اكثر نافيا ان يكون خاله قد كلفه مراقبة مراكز الجيش واهداف حددها سليمان ومراقبة اشخاص يتبعون لسرايا المقاومة.

ومن بين تلك الاهداف بنك صادرات ايران الذي قال عنه المتهم انه لا يعرف مكانه كما نفى علمه بتوزيع سليمان عبوات على الخلايا. وبقي المتهم على نفيه لجهة ان الخلايا كانت تحضرّ ايضا لمعركة في طرابلس بالتنسيق مع خالد حبلص وانشاء مربع امني شبيه بما كان في عبرا. وعن الاشخاص الذين ذكرهم من الذين ذهبوا الى طرابلس زعم المتهم ان المحقق هو الذي ذكر تلك الاسماء وقال بانه دخل الى مخيم عين الحلوة بعد احداث عبرا بسبب خوفه الشديد من التوقيفات والتعذيب الذين تعرض له الموقوفون ومكث لدى خاله الذي استأجر منزلا لمدة شهر قبل ان يسلم نفسه. ونفى علمه بقطع طريق الجنوب وان احمد شرف اوكلت اليه مهمة استهداف السيارات. وتراجع المتهم ايضا عن اعترافه لجهة ان سليمان كان ينوي اغتيال الشيخ ماهر حمود بقناصة واستهداف النائب السابق اسامة سعد في ذكرى شقيقه. كما نفى ان يكون خاله سلمه هاتفا خلويا للتواصل معه من خلاله حصريا او تسليمه بندقية وجعبتين. وقال ردا على سؤال بانه بعد مداهمة شقة لخاله ضبطت بداخلها اسلحة، علم حينها ما كان يخطط له. واضاف بانه تعرض للتعذيب فذكر اسماء وامورا لا علاقة له بها زاعما ان المحقق هو الذي لقّبه بـ«ابو دجانة».

وباستجواب علاء المغربي بحضور وكيليه المحامية جوسلين الراعي والمحامي صباغ، افاد بانه بعد احداث عبرا الملاحق بها انصرف الى حياته الطبيعية وقد اوقف قبل يوم واحد من عقد قرانه. وقال ان سليمان كان يتردد الى منزله كونه كان يشتري «الكيك» منه ولم يكن الاخير مطلوبا. وبعد عام من تلك الاحداث طلب منه ان يستأجر منه شقة يملكها في مجدليون فوافق المغربي، ونفى ان يكون سليمان قد اسمعه خطابا للاسير على سطح منزله موضحا ان سليمان اعلمه ان الشقة ستشغلها نسوة واطفال. ونفى ان يكون سليمان قد عرض عليه ترؤس مجموعة او ان يكون ضمن مجموعة محمد السبع اعين كما لم يسلمه اي هواتف خلوية للتواصل معه حصريا. وتراجع عن اعترافاته لجهة ان مجموعته كانت تخطط لقطع طريق الجنوب ولجهة تكليفه بمراقبة ثلاثة اشخاص من سرايا المقاومة. وعما قاله اوليا بان سليمان ابلغه بان طرابلس ستصبح امارة اسلامية ونصحه بالذهاب اجاب بان لا احد لديه في طرابلس للمكوث فيها. واتهم المغربي المحققين بتحوير افادته الاولية لجهة كيفية تأمينه دخول وخروج الاسير من والى عين الحلوة اثناء فرار الاخير. وحول ما ذكره ان الاسير كان يتردد الى الشقة التي استأجرها منه سليمان وعقد فيها عدة اجتماعات مع سليمان وفادي البيروتي وتم فيها التدريب على السلاح، نفى المتهم علمه بذلك وقال «لو كنت اعلم ذلك لما اجّرت الشقة لسليمان». وزعم المتهم تعرضه للتعذيب اثناء التحقيق الاولي معه.

وباستجواب المتهم حسن الدغيلي افاد بان سليمان كان سائق شاحنة وقد اتلف خطه الخلوي خوفا بعد حوادث عبرا حين سمع ان سرايا المقاومة لديها اسماء الذين كانوا يترددون الى مسجد بلال بن رباح، فاستحصل حينها على هوية مزورة علما بانه لم يقم باستعمالها. واوضح انه حصل على مدى شهرين على مساعدة مالية من صندوق المسجد بقيمة 300 الف ليرة شهريا كانت زوجتي تتسلمها من زوجة معتصم قدورة كوني كنت قد اقفلت محلي الخاص ببيع العصافير. ويضيف المتهم بانه بعد فترة من احداث عبرا التقى بسليمان وتناولنا اوضاع البلد نافيا ان يكون قد عرض عليه خطبا للاسير واعلامه بمخطط قطع طريق الجنوب واغتيال شخصيات، وان الاسير كان يتناول في خطبه مسألة دعم الجيش واعادة الهيبة للدولة. وقال المتهم: ان معركة عبرا لم تكن واضحة المعالم بين الاسير والجيش، كان هناك طرف ثالث وانا لم اوافق على التسلح.

ونفى ان يكون سليمان قد حدثه عن «هدفين» لضربهما يتعلقان بشخصين من سرايا المقاومة وقال ان المتهم محمد عجيل كان يعمل في محله وان سليمان قصده مرة للدلالة على منزل عجيل وكان بحوزة سليمان ثلاثة صناديق وحقيبة ساعده في نقلها الى منزل عجيل وعلم لاحقا ان بداخلها اسلحة.

واخيرا استجوبت المحكمة السوري ياسر الاسعد فنفى معرفته بسليمان او ان يكون الاخير قد اطلعه على خطب للاسير الذي كان يتلقى لديه دروسا دينية في المسجد. كما نفى استطلاعه منطقة الشرحبيل وقال:»لا علاقة لي بانتقال الاسير الى طرابلس».

حدّدت المحكمة العسكرية الدائمة الاول من تشرين الثاني المقبل موعدا للنطق بالحكم بحق افراد «الخلايا النائمة» التابعة للشيخ احمد الاسير، وذلك بعدما استكملت امس استجواب الموقوفين الاربعة عشر الذين شكلوا في ما بينهم الى جانب خمسة فارين، تنظيما مسلحا ترأسه الفار شاهين سليمان بعد «حوادث عبرا» وقسموا افراده الى مجموعات مصغرة تواصلت فيما بينها عبر شبكة هاتفية مغلقة وحازت على الاسلحة والذخائر والقذائف والمواد المعدة للتفجير، وخططت للقيام بعمليات اغتيال وتفجير، وسعوا الى نشر خُطب اطلقها الاسير دعا فيها الى قطع طريق الجنوب وقتال حزب الله واستهداف بعض الاماكن التجارية والدينية. وقد توقفت مخططاتهم عند هذا الحد بعد ان تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من كشف هذه الخلايا وتوقيف العدد الاكبر من عناصرها ومداهمة اماكن تخزين الاسلحة والذخائر والمتفجرات وضبطها.واجمع المستجوبون عمر الرفاعي وعلاء المغربي وحسن الدغيلي والسوري ياسر الاسعد امس على نفي التهم الموجهة اليهم، حتى ان احدهم الرفاعي ذهب الى حدّ اتهام خاله الفلسطيني المتهم الفار فؤاد ابو غزالة «مساعد» رئيس التنظيم سليمان بانه كان يقصد بيروت لممارسة الدعارة علما ان للرفاعي شقيقاً قضى في العراق الى جانب قتاله في صفوف داعش.وتحدث المغربي بـ«حسرة» عن توقيفه قبل يوم واحد من عقد قرانه في حين زعم الدغيلي ان الشقة التي اسـتأجرها منه سليمان وتردد اليها الاسير اثناء فراره كانت لايواء نسوة واطفال ولم يشاهد فيها اسلحة.كما ان المستجوبين امس قد تراجعوا عن اعترافاتهم الاولية حول التخطيط لاغتيال الشيخ ماهر حمود بواسطة قناصة والنائب السابق اسامة سعد ومسؤولين في سرايا المقاومة التابعة لحزب الله ومحاولات قطعهم طريق الجنوب.وباستجواب المتهم عمر الرفاعي بحضور وكيله المحامي محمود صباغ افاد بان ابو غزالة خاله وكان يملك محلا لبيع العطورات في صيدا وكان «بالكاد يصلي ويقصد بيروت من اجل ممارسة الدعارة». واضاف بان خاله قد فرّ الى مخيم عين الحلوة اثر «حوادث عبرا» متراجعا عن اعترافاته الاولية لجهة ان خاله هو من مجموعة الاسير. وقال: شاهدته قبل سنتين في منزل جدتي وطلب مني احضار اغراض للمنزل ليس اكثر، وان ما ذكرته عن ان خالي اعلمني بمخطط شاهين سليمان عن انشائه خلايا نائمة تابعة للاسير وان خالي كان مسؤولا عن تقسيم المجموعات جاء تحت التعذيب. وقال عن شقيقه نادر الرفاعي الملقب بـ«ابو الزبير» انه قتل في العراق مع داعش»مستطردا» انما انا احمل فكرا آخر ولست راضيا عن شقيقي ولا اؤيد الاسير ولا اعرفه اساسا». وعن الاسماء التي ذكرها اوليا وتضم مجموعة واحدة قال المتهم انه يسهر معهم ليس اكثر نافيا ان يكون خاله قد كلفه مراقبة مراكز الجيش واهداف حددها سليمان ومراقبة اشخاص يتبعون لسرايا المقاومة.ومن بين تلك الاهداف بنك صادرات ايران الذي قال عنه المتهم انه لا يعرف مكانه كما نفى علمه بتوزيع سليمان عبوات على الخلايا. وبقي المتهم على نفيه لجهة ان الخلايا كانت تحضرّ ايضا لمعركة في طرابلس بالتنسيق مع خالد حبلص وانشاء مربع امني شبيه بما كان في عبرا. وعن الاشخاص الذين ذكرهم من الذين ذهبوا الى طرابلس زعم المتهم ان المحقق هو الذي ذكر تلك الاسماء وقال بانه دخل الى مخيم عين الحلوة بعد احداث عبرا بسبب خوفه الشديد من التوقيفات والتعذيب الذين تعرض له الموقوفون ومكث لدى خاله الذي استأجر منزلا لمدة شهر قبل ان يسلم نفسه. ونفى علمه بقطع طريق الجنوب وان احمد شرف اوكلت اليه مهمة استهداف السيارات. وتراجع المتهم ايضا عن اعترافه لجهة ان سليمان كان ينوي اغتيال الشيخ ماهر حمود بقناصة واستهداف النائب السابق اسامة سعد في ذكرى شقيقه. كما نفى ان يكون خاله سلمه هاتفا خلويا للتواصل معه من خلاله حصريا او تسليمه بندقية وجعبتين. وقال ردا على سؤال بانه بعد مداهمة شقة لخاله ضبطت بداخلها اسلحة، علم حينها ما كان يخطط له. واضاف بانه تعرض للتعذيب فذكر اسماء وامورا لا علاقة له بها زاعما ان المحقق هو الذي لقّبه بـ«ابو دجانة».وباستجواب علاء المغربي بحضور وكيليه المحامية جوسلين الراعي والمحامي صباغ، افاد بانه بعد احداث عبرا الملاحق بها انصرف الى حياته الطبيعية وقد اوقف قبل يوم واحد من عقد قرانه. وقال ان سليمان كان يتردد الى منزله كونه كان يشتري «الكيك» منه ولم يكن الاخير مطلوبا. وبعد عام من تلك الاحداث طلب منه ان يستأجر منه شقة يملكها في مجدليون فوافق المغربي، ونفى ان يكون سليمان قد اسمعه خطابا للاسير على سطح منزله موضحا ان سليمان اعلمه ان الشقة ستشغلها نسوة واطفال. ونفى ان يكون سليمان قد عرض عليه ترؤس مجموعة او ان يكون ضمن مجموعة محمد السبع اعين كما لم يسلمه اي هواتف خلوية للتواصل معه حصريا. وتراجع عن اعترافاته لجهة ان مجموعته كانت تخطط لقطع طريق الجنوب ولجهة تكليفه بمراقبة ثلاثة اشخاص من سرايا المقاومة. وعما قاله اوليا بان سليمان ابلغه بان طرابلس ستصبح امارة اسلامية ونصحه بالذهاب اجاب بان لا احد لديه في طرابلس للمكوث فيها. واتهم المغربي المحققين بتحوير افادته الاولية لجهة كيفية تأمينه دخول وخروج الاسير من والى عين الحلوة اثناء فرار الاخير. وحول ما ذكره ان الاسير كان يتردد الى الشقة التي استأجرها منه سليمان وعقد فيها عدة اجتماعات مع سليمان وفادي البيروتي وتم فيها التدريب على السلاح، نفى المتهم علمه بذلك وقال «لو كنت اعلم ذلك لما اجّرت الشقة لسليمان». وزعم المتهم تعرضه للتعذيب اثناء التحقيق الاولي معه.وباستجواب المتهم حسن الدغيلي افاد بان سليمان كان سائق شاحنة وقد اتلف خطه الخلوي خوفا بعد حوادث عبرا حين سمع ان سرايا المقاومة لديها اسماء الذين كانوا يترددون الى مسجد بلال بن رباح، فاستحصل حينها على هوية مزورة علما بانه لم يقم باستعمالها. واوضح انه حصل على مدى شهرين على مساعدة مالية من صندوق المسجد بقيمة 300 الف ليرة شهريا كانت زوجتي تتسلمها من زوجة معتصم قدورة كوني كنت قد اقفلت محلي الخاص ببيع العصافير. ويضيف المتهم بانه بعد فترة من احداث عبرا التقى بسليمان وتناولنا اوضاع البلد نافيا ان يكون قد عرض عليه خطبا للاسير واعلامه بمخطط قطع طريق الجنوب واغتيال شخصيات، وان الاسير كان يتناول في خطبه مسألة دعم الجيش واعادة الهيبة للدولة. وقال المتهم: ان معركة عبرا لم تكن واضحة المعالم بين الاسير والجيش، كان هناك طرف ثالث وانا لم اوافق على التسلح.ونفى ان يكون سليمان قد حدثه عن «هدفين» لضربهما يتعلقان بشخصين من سرايا المقاومة وقال ان المتهم محمد عجيل كان يعمل في محله وان سليمان قصده مرة للدلالة على منزل عجيل وكان بحوزة سليمان ثلاثة صناديق وحقيبة ساعده في نقلها الى منزل عجيل وعلم لاحقا ان بداخلها اسلحة.واخيرا استجوبت المحكمة السوري ياسر الاسعد فنفى معرفته بسليمان او ان يكون الاخير قد اطلعه على خطب للاسير الذي كان يتلقى لديه دروسا دينية في المسجد. كما نفى استطلاعه منطقة الشرحبيل وقال:»لا علاقة لي بانتقال الاسير الى طرابلس». المستقبل Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي