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احد ابرز المطلوبين هشام شهاب خضر قدور يسلم نفسه لمخابرات الجيش في الجنوب أرسل الخبر



والمذكور من بلدة مشمش - عكار ومن سكان حي الطوارىء في مخيم عين الحلوة ، والده شهاب قدور (ابو هريره) كان قيادياً مع شاكر العبسي وقتل في منطقة الشمال، وخاليه محمد المصطفى الملقب بمحمد الشعبي كان احد مساعدي شاكر العبسي وفر معه وحاليا قيادي في داعش في عين الحلوه وهيثم المصطفى الملقب بهيثم الشعبي قيادي في جبهة النصرة . سلم اللبناني هشام شهاب خضر قدور الذي ينتمي الى تنظيم فتح الاسلام و احد ابرز المطلوبين للسلطات اللبنانية نفسه لفرع مخابرات الجيش في الجنوب لانهاء ملفه الامني.والمذكور من بلدة مشمش - عكار ومن سكان حي الطوارىء في مخيم عين الحلوة ، والده شهاب قدور (ابو هريره) كان قيادياً مع شاكر العبسي وقتل في منطقة الشمال، وخاليه محمد المصطفى الملقب بمحمد الشعبي كان احد مساعدي شاكر العبسي وفر معه وحاليا قيادي في داعش في عين الحلوه وهيثم المصطفى الملقب بهيثم الشعبي قيادي في جبهة النصرة . صيدا أون لاين Saida Online