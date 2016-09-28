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بالصور...اعتصام للسائقين العموميين في الزهراني رفضاً لصفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية أرسل الخبر



وقد توقفت عشرات الشاحنات والصهاريج وسيارات الاجرة عند مدخل المركز قاطعين الطريق لبعض الوقت. نقيب السائقين قاسم سبليني أكد ان الاعتصام ليس موجها ضد احد وقال: لسنا هواة اضرابات واعتصامات وانما هو تعبير عن صرخة الم مما يعانيه السائقون وما يهمنا هو عودة مؤسسة المعاينة الى كنف الدولة والاستفادة من الاموال التي تجنى منها بدل ان تستجدي المساعدات لادخالها الى الخزينة من هنا وهنالك.

واكد سبليني انه في حال لم يستجاب لمطالبهم سيصعدون من تحركاتهم وسيخيمون امام مبنى المعاينه الميكانيكية، واذا لم يحل موضوع السيارات الخصوصية واللوحات المزورة سيعمدون الى قطع الطرقات وإحراق السيارات.



من جهته ايد خليفة باسم اتحاد ونقابات الجنوب تحرك قطاع النقل البري في لبنان واعلن تضامنه مع السائقين مؤكدا ان هذا الموضوع يعني كل مواطن على الاراضي اللبنانية.













اعتصم السائقون العموميون امام مركز المعاينة الميكانيكية في الزهراني تلبية لدعوة اتحادات نقابات قطاع النقل البري في لبنان بحضور نقيب الصهاريج في لبنان ابراهيم سرعيني ونقيب السائقين العموميين في الجنوب قاسم سبليني ونقيب السائقين في النبطية علي كمال وبمشاركة امين عام اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب علي خليفة ومسؤول الاتحاد النقابات في حزب الله في الجنوب ناصر حرب.وقد توقفت عشرات الشاحنات والصهاريج وسيارات الاجرة عند مدخل المركز قاطعين الطريق لبعض الوقت. نقيب السائقين قاسم سبليني أكد ان الاعتصام ليس موجها ضد احد وقال: لسنا هواة اضرابات واعتصامات وانما هو تعبير عن صرخة الم مما يعانيه السائقون وما يهمنا هو عودة مؤسسة المعاينة الى كنف الدولة والاستفادة من الاموال التي تجنى منها بدل ان تستجدي المساعدات لادخالها الى الخزينة من هنا وهنالك.واكد سبليني انه في حال لم يستجاب لمطالبهم سيصعدون من تحركاتهم وسيخيمون امام مبنى المعاينه الميكانيكية، واذا لم يحل موضوع السيارات الخصوصية واللوحات المزورة سيعمدون الى قطع الطرقات وإحراق السيارات.من جهته ايد خليفة باسم اتحاد ونقابات الجنوب تحرك قطاع النقل البري في لبنان واعلن تضامنه مع السائقين مؤكدا ان هذا الموضوع يعني كل مواطن على الاراضي اللبنانية. صيدا أون لاين Saida Online