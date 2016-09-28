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بالصور... مصالحة بين عائلتين في صيدا وفتح صفحة جديدة أرسل الخبر



وقد شكر الطرفان جهود كل من عميد بيت الاسرى الشيخ يوسف مسلماني والسيد لبيب الصفدي والحاج ابو نعيم عواضة والحاج عبد الوهاب حمود، وشكروا حضور رئيس نادي الحرية محمد عسيلي والسادة احمد الزيبق وهاني الزيباوي ومصطفى الزينو ومحمد ناصر وجميع و الحاضرين من الاصدقاء.

















عقد في قاعة منتزه نور في صيدا لقاء مصالحة بين الحاج يوسف معنية(ابو ابراهيم) والسيد محمد الرفاعي(ابو مصطفى) وشقيقه الحاج خيرو الرفاعي(ابو ربيع) حيث تم الاتفاق بحضور اصدقاء واحباء الطرفين على طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الصداقة والمحبة، وكانت مناسبة لمناقشة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مدينة صيدا.وقد شكر الطرفان جهود كل من عميد بيت الاسرى الشيخ يوسف مسلماني والسيد لبيب الصفدي والحاج ابو نعيم عواضة والحاج عبد الوهاب حمود، وشكروا حضور رئيس نادي الحرية محمد عسيلي والسادة احمد الزيبق وهاني الزيباوي ومصطفى الزينو ومحمد ناصر وجميع و الحاضرين من الاصدقاء. صيدا أون لاين Saida Online