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فيديو فتحة سماعة الرأس في أيفون يتفاعل ويتسبب في كارثة أرسل الخبر



صدق مئات الأشخاص شريط الفيديو الذي نشره مدون على الانترنت، والذي ينصح بحفر فتحة في أيفون7، لكي يصبح الجهاز قادر على الاتصال بسماعة رأس جاك 3.5 ملم. وقد تم نشر المقطع على قناته في اليوتيوب وجمع 8 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع.

وقال المدون في الفيديو أنه يوجد موصل خاص للسماعات مخبأ تحت غلاف أيفون 7، لذلك يجب صنع حفرة في الهاتف الذكي بمقدار 3.5 ملم. وإذا ما حكمنا على المشاهدين من خلال التعليقات تحت الفيديو، فسنجد أن معظم المشاهدين صدقوه وقاموا بعمل نفس الشيء مما أدى إلى كسر هواتفهم المحمولة.

ويقول أحد المعلقين: "فعلت ما هو مبين في الفيديو والآن لدي هاتف محطم تماما. أنا ارتكبت أكبر خطأ في حياتي بمشاهدتي لهذا الفيديو".

يذكر أن أيفون 7 وأيفون 7 بلس غير مزودين بفتحة لسماعة الرأس 3.5 مم، ويمكن وصله بالسماعات اللاسلكية فقط، أو عن طريق منفذ الشحن.



انتشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يظهر فيه شاب وهو يشرح كيفية حفر فتحة في جهاز أيفون 7 للتمكن من وصله بسماعات الرأس التقليدية.صدق مئات الأشخاص شريط الفيديو الذي نشره مدون على الانترنت، والذي ينصح بحفر فتحة في أيفون7، لكي يصبح الجهاز قادر على الاتصال بسماعة رأس جاك 3.5 ملم. وقد تم نشر المقطع على قناته في اليوتيوب وجمع 8 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع.وقال المدون في الفيديو أنه يوجد موصل خاص للسماعات مخبأ تحت غلاف أيفون 7، لذلك يجب صنع حفرة في الهاتف الذكي بمقدار 3.5 ملم. وإذا ما حكمنا على المشاهدين من خلال التعليقات تحت الفيديو، فسنجد أن معظم المشاهدين صدقوه وقاموا بعمل نفس الشيء مما أدى إلى كسر هواتفهم المحمولة.ويقول أحد المعلقين: "فعلت ما هو مبين في الفيديو والآن لدي هاتف محطم تماما. أنا ارتكبت أكبر خطأ في حياتي بمشاهدتي لهذا الفيديو".يذكر أن أيفون 7 وأيفون 7 بلس غير مزودين بفتحة لسماعة الرأس 3.5 مم، ويمكن وصله بالسماعات اللاسلكية فقط، أو عن طريق منفذ الشحن. lenta.ru Saida Online