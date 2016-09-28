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مشروع Maker space لتدعيم قدرات الشباب المهنية والوظيفية أرسل الخبر



لمشروع Maker space لتدعيم قدرات الشباب المهنية والوظيفية .

تدريب مهني معجل و تدريب تطبيقي مجانا"

البرامج هي :

تصوير فوتوغرافي

فندقية

صيانة الأجهزة الخلوية

تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر

برمجة الكمبيوتر

صناعة الحرف الخشبية

الشروط يكون العمر مابين 16 و 28 سنة

للإنتساب والمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الأرقام التالية 07722006 – 03980603 أو زيارة مجمع الحاج بهاء الدين الحريري – صيدا

تعلن مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة عن بدء التسجيللمشروع Maker space لتدعيم قدرات الشباب المهنية والوظيفية .تدريب مهني معجل و تدريب تطبيقي مجانا"البرامج هي :تصوير فوتوغرافيفندقيةصيانة الأجهزة الخلويةتركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتربرمجة الكمبيوترصناعة الحرف الخشبيةالشروط يكون العمر مابين 16 و 28 سنةللإنتساب والمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الأرقام التالية 07722006 – 03980603 أو زيارة مجمع الحاج بهاء الدين الحريري – صيدا Saida Online