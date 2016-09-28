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أخبار صيدا / مشروع Maker space لتدعيم قدرات الشباب المهنية والوظيفية
مشروع Maker space لتدعيم قدرات الشباب المهنية والوظيفية
2016-09-28 أرسل الخبر
تعلن مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة عن بدء التسجيل
لمشروع Maker space لتدعيم قدرات الشباب المهنية والوظيفية .
تدريب مهني معجل و تدريب تطبيقي مجانا"
البرامج هي :
تصوير فوتوغرافي
فندقية
صيانة الأجهزة الخلوية
تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر
برمجة الكمبيوتر
صناعة الحرف الخشبية
الشروط يكون العمر مابين 16 و 28 سنة
للإنتساب والمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الأرقام التالية 07722006 – 03980603 أو زيارة مجمع الحاج بهاء الدين
الحريري – صيدا
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