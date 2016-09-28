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بالصورة: ميريام كلينك تتلقى هدية غير متوقعة.. سعرها يفوق 200 ألف دولار أرسل الخبر



في التفاصيل، نشرت ميريام كلينك صورة السيارة الحمراء وأرفقتها بتعليق جاء فيه "سيارتي الجديدة، هدية من السيد فهد من الإمارات. متحمسة لقيادتها".

ويبدو أن السيارة الّتي قد يفوق سعرها 200 ألف دولار بحاجة إلى بعض التعديلات كي تتناسب مع شخصية كلينك وأبرزها تحويلها إلى اللون الزهري. في هذا الإطار، كتبت ميريام "بدي حدا شاطر يطرشلي اللامبورغيني زهر وقت توصل من دبي".















فاجأت عارضة الأزياء ميريام كلينك متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صورة هديةٍ قد تلقتها من أحد معجبيها وهي عبارة عن سيارة Lamborghini.في التفاصيل، نشرت ميريام كلينك صورة السيارة الحمراء وأرفقتها بتعليق جاء فيه "سيارتي الجديدة، هدية من السيد فهد من الإمارات. متحمسة لقيادتها".ويبدو أن السيارة الّتي قد يفوق سعرها 200 ألف دولار بحاجة إلى بعض التعديلات كي تتناسب مع شخصية كلينك وأبرزها تحويلها إلى اللون الزهري. في هذا الإطار، كتبت ميريام "بدي حدا شاطر يطرشلي اللامبورغيني زهر وقت توصل من دبي". LBCI Saida Online