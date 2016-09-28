الصفحة الرئيسية / نفس وإجتماع / فضيحة مدوية لطبيب نسائي في بلد عربي تُحدث أزمة كبيرة .. هذا ما فعله !

فضيحة مدوية لطبيب نسائي في بلد عربي تُحدث أزمة كبيرة .. هذا ما فعله ! أرسل الخبر



وكشفت مصادر أمنية خاصة أن الطبيب موقوف الان على ذمة التحقيق لحين استكمال الإجراءات اللازمة بحقه، وإتمام عدد من فحوص الـDNA لمرضاه للتأكد من حقيقة التهم الموجهة إليه، ولكن حتى اللحظة ما زال الأمر طي الكتمان لدى الاجهزة الأمنية للتأكد من الحقيقة .

وعلمت “شاشة نيوز” أن واحدة من النساء التي تمكنت من الإنجاب بعد إجراء عملية زراعة في عيادته، طلقها زوجها بدعوى خيانته مع الطبيب، موضحة أن مجرد معرفة بالموضوع، ادت إلى اثارة البلبلة في الشارع الفلسطيني خصوصا وان الطبيب مشهور جدا في الاوساط الفلسطينية، وعالج مئات حالات العقم بين الفلسطينيين. قضية جديدة تهز الشارع الفلسطيني، نظرا لتداعياتها الخطيرة، فقد قام طبيب فلسطيني مختص بالجراحة النسائية والتوليد في عيادة معروفة في مدينة رام الله، بزرع نطفه الشخصية لدى حالات كثيرة مصابة بالعقم موهما مرضاه بأنه حل مشاكلهم بمهاراته العلمية.وكشفت مصادر أمنية خاصة أن الطبيب موقوف الان على ذمة التحقيق لحين استكمال الإجراءات اللازمة بحقه، وإتمام عدد من فحوص الـDNA لمرضاه للتأكد من حقيقة التهم الموجهة إليه، ولكن حتى اللحظة ما زال الأمر طي الكتمان لدى الاجهزة الأمنية للتأكد من الحقيقة .وعلمت “شاشة نيوز” أن واحدة من النساء التي تمكنت من الإنجاب بعد إجراء عملية زراعة في عيادته، طلقها زوجها بدعوى خيانته مع الطبيب، موضحة أن مجرد معرفة بالموضوع، ادت إلى اثارة البلبلة في الشارع الفلسطيني خصوصا وان الطبيب مشهور جدا في الاوساط الفلسطينية، وعالج مئات حالات العقم بين الفلسطينيين. شاشة نيوز Saida Online