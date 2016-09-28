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اليوم مات "مجرم مجزرة قانا"... أرسل الخبر



كيف ينسى اللبنانيون وكل إنسان ذي ضمير حي ظهر 18 نيسان 1996 ... هذا اليوم الذي أجهضت الإنسانية فيه كل حلم للمستضعفين في كل أنحاء العالم في عقر دار الأمم المتحدة في مجمع الكتيبة الفيجية في قانا وبين "قبعاتها الزرقاء"، فسال من رحم الهمجية الإسرائيلية صرخات الأطفال الأشلاء وولولة الرجال قبل النساء، يفوح من سقطها رائحة الصمت الدولي الذي كافأته الوحشية الإسرائيلية باستمرار القصف الصاروخي مباشرة بعدما غزت صور الضحايا شاشات التلفزة العالمية والمحلية.

في قانا، التي زارها السيد المسيح مبشراً برسالة المحبة، وزارها كوفي عنان مبعوثا من الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي وشاهد المجزرة قبل أن يصبح أمينا عاما للامم المتحدة، سطر الراحل بيريز إحدى "أبهى" لوحات ولائه للكيان الصهيوني الإسرائيلي، منفذاً بروتوكولات صهيون بحذافيرها، قاتلاً الأطفال والنساء، حارقاً الأشجار وماحياً كل أثر لحياة كريمة، ولكن... رحل هو، وما زال الشهداء أحياء بيننا يرزقون، وما زال الجرحى يسطرون يوماً بعد يوم أسمى آيات الصمود والتحدي بأجسادهم التي لوعتها قذائف الإحتلال الشرعية وغير الشرعية، فما نالت منها إلا وعداً بالبقاء على العهد.

مئة وستة شهداء بينهم عشرات الأطفال والنساء وأكثر من 144 جريحاً كانوا ضحايا مجزرة قانا الأولى التي تباهى بها "عراب الإستيطان" وحماه جورج بوش قائلاً، “حق الدفاع عن نفسها، نحمّل المسؤولية للمقاومة اللبنانية".

بموته، تخلص بيريز من "عقدة النقص" التي رافقته ولم ولن يتخلص الفلسطينيون واللبنانيون في القريب العاجل كما يبدو من الويلات التي أتى بها عليهم بعد تواطؤ داخلي وخارجي ظالم على قضاياهم.... فهو على الرغم من فشله في الإلتحاق بالسلك العسكري الإسرائيلي، برز كسياسي فاعل، بدعم من بن غوريون، على الساحة الإسرائيلية والعالمية. تولى حقائب وزارية عدة، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة لمرات عدة. وفي العام 1992، أطلق المفاوضات السرية مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي توصلت اتفاق المبادئ في أوسلو كما توصل إلى إتفاق لنن العام 1987 مع الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال. وتشهد له الحركات المتطرفة الصهيونية دعمه الشديد لحركات الإستيطان منذ العام 1974، مستغلاً صورته في الخارج كـ"يساري وحمائمي"، لمنع إدانة إسرائيل في المحافل والهيئات الدولية أكثر من مرة... كما انتخب العام 2009 رئيساً تاسعاً للكيان الغاصب واستمر في مهامه حتى انتهاء ولايته العام 2014.

عند الثالثة من فجر اليوم الأربعاء 28 أيلول 2016، أذيع خبر وفاة الرئيس الصهيوني شيمون بيريز (93 عاماً) عراب النووي الإسرائيلي و"بطل مجزرة قانا الأولى"، جراء الجلطة الدماغية التي تعرض لها في 13 أيلول.... مات الإرهابي ولكن شهداء قانا وشهداء الإرهاب الصهيوني في لبنان وفلسطين وسوريا وفي كل مكان لم ولن يموتوا.... مات مجرم الحرب وصاحب جائزة نوبل للسلام وترك في قلوب المقاومين الأوائل كما في قلوب الملتحقين غصة وحرقة أن يموت ولا يقتل على يد أبطال اتخذوا الوطن قبلة والإنسانية ديناً... فآن لدموع الأسى أن تنهمر على خدود لطمت لفقدان عزيز لتروي الأرض المقاومة بعزيمة وإصرار على متابعة النهج المقاوم الذي أثبت دون سواه أنه السبيل الأوحد لإستعادة الأرض بكرامة وعزة وشرف....كيف ينسى اللبنانيون وكل إنسان ذي ضمير حي ظهر 18 نيسان 1996 ... هذا اليوم الذي أجهضت الإنسانية فيه كل حلم للمستضعفين في كل أنحاء العالم في عقر دار الأمم المتحدة في مجمع الكتيبة الفيجية في قانا وبين "قبعاتها الزرقاء"، فسال من رحم الهمجية الإسرائيلية صرخات الأطفال الأشلاء وولولة الرجال قبل النساء، يفوح من سقطها رائحة الصمت الدولي الذي كافأته الوحشية الإسرائيلية باستمرار القصف الصاروخي مباشرة بعدما غزت صور الضحايا شاشات التلفزة العالمية والمحلية.في قانا، التي زارها السيد المسيح مبشراً برسالة المحبة، وزارها كوفي عنان مبعوثا من الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي وشاهد المجزرة قبل أن يصبح أمينا عاما للامم المتحدة، سطر الراحل بيريز إحدى "أبهى" لوحات ولائه للكيان الصهيوني الإسرائيلي، منفذاً بروتوكولات صهيون بحذافيرها، قاتلاً الأطفال والنساء، حارقاً الأشجار وماحياً كل أثر لحياة كريمة، ولكن... رحل هو، وما زال الشهداء أحياء بيننا يرزقون، وما زال الجرحى يسطرون يوماً بعد يوم أسمى آيات الصمود والتحدي بأجسادهم التي لوعتها قذائف الإحتلال الشرعية وغير الشرعية، فما نالت منها إلا وعداً بالبقاء على العهد.مئة وستة شهداء بينهم عشرات الأطفال والنساء وأكثر من 144 جريحاً كانوا ضحايا مجزرة قانا الأولى التي تباهى بها "عراب الإستيطان" وحماه جورج بوش قائلاً، “حق الدفاع عن نفسها، نحمّل المسؤولية للمقاومة اللبنانية".بموته، تخلص بيريز من "عقدة النقص" التي رافقته ولم ولن يتخلص الفلسطينيون واللبنانيون في القريب العاجل كما يبدو من الويلات التي أتى بها عليهم بعد تواطؤ داخلي وخارجي ظالم على قضاياهم.... فهو على الرغم من فشله في الإلتحاق بالسلك العسكري الإسرائيلي، برز كسياسي فاعل، بدعم من بن غوريون، على الساحة الإسرائيلية والعالمية. تولى حقائب وزارية عدة، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة لمرات عدة. وفي العام 1992، أطلق المفاوضات السرية مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي توصلت اتفاق المبادئ في أوسلو كما توصل إلى إتفاق لنن العام 1987 مع الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال. وتشهد له الحركات المتطرفة الصهيونية دعمه الشديد لحركات الإستيطان منذ العام 1974، مستغلاً صورته في الخارج كـ"يساري وحمائمي"، لمنع إدانة إسرائيل في المحافل والهيئات الدولية أكثر من مرة... كما انتخب العام 2009 رئيساً تاسعاً للكيان الغاصب واستمر في مهامه حتى انتهاء ولايته العام 2014. عبير محفوظ | موقع ياصور Saida Online