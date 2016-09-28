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بالفيديو: ردّة فعل طفلة ترى والدتها للمرّة الأولى منذ ولادتها! أرسل الخبر



وفي التفاصيل، تعاني الطفلة البالغة من العمر 3 أشهر من مشاكل في نظرها، ما جعلها ملزمة بوضع النظارات للتمكّن من الرؤية بوضوح.

وقد صوّر الوالد ابنته الصغيرة وهي ترى والدتها للمرة الأولى في منزلهم في الولايات المتحدة الأميركيّة.

واللافت، ردّة فعل الطفلة وابتسامتها البريئة في هذه المناسبة.

شاهدوا الفيديو الطريف للطفلة هنا :



انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة تدعى تيلي يُظهر اللحظة التي فيها رأت والدتها للمرة الأولى منذ ولادتها.وفي التفاصيل، تعاني الطفلة البالغة من العمر 3 أشهر من مشاكل في نظرها، ما جعلها ملزمة بوضع النظارات للتمكّن من الرؤية بوضوح.وقد صوّر الوالد ابنته الصغيرة وهي ترى والدتها للمرة الأولى في منزلهم في الولايات المتحدة الأميركيّة.واللافت، ردّة فعل الطفلة وابتسامتها البريئة في هذه المناسبة.شاهدوا الفيديو الطريف للطفلة هنا : LBCI | DAILYMAIL Saida Online