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ولادة أوّل طفل «من ثلاثة أشخاص» لأسرة أردنية أرسل الخبر



ويحمل الطفل، الذي ولد قبل خمسة أشهر في المكسيك، الحمض النووي لثلاثة أشخاص، أي ذلك الطبيعي لأمه وأبيه الأردنيَيْن، إضافة إلى الشفرة الوراثية للمتبرّعة. واتخذ أطباء أميركيون خطوة غير مسبوقة لضمان ألا يكون للطفل نفس الحالة الوراثية التي تحملها والدته في جيناتها ويمكن أن تتسبب بطفرات خطيرة.

وحسب «هيئة الإذاعة البريطانية»، يقول خبراء إن هذه الخطوة تبشّر بـ «عهد جديد في الطب ويمكن أن تساعد الأسر الأخرى ذات الحالات الوراثية النادرة»، لكنّهم يحذرون من أن هناك حاجة إلى مراجعة دقيقة لهذه التكنولوجيا الجديدة والمثيرة للجدل، والتي يطلق عليها اسم «تبرّع الميتوكوندريا».

الميتوكوندريا هي أجزاء صغيرة توجد داخل كل خلية من خلايا الجسم وتعمل على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام.

تعاني بعض النساء من عيوب وراثية في الميتوكوندريا يمكن أن تنتقل إلى الأطفال. وفي حالة الأسرة الأردنية، كان هناك خلل وراثي يطلق عليه اسم «متلازمة لي» يصيب الجهاز العصبي، ثبت أنّه قاتل لأي طفل يعاني منه. وكانت الوالدة الأردنية قد فقدت اثنين من أبنائها بهذا المرض كما أجهضت أربع مرّات.

وابتكر العلماء عدداً من الطرق للتغلب على هذه المشكلة. أما الفريق الأميركي الذي يقوده الدكتور جون تشانغ من مركز «نيو هوب» للإخصاب في نيويورك والذي سافر إلى المكسيك لإجراء هذه العملية لأنّه لا توجد هناك قوانين تحظر ذلك، فقد استخدم الأسلوب الذي يأخذ كل الحمض النووي الحيوي من بويضة الأم إضافة إلى الميتوكوندريا السليمة من بويضات المتبرّعة لتكوين بويضة جديدة سليمة يمكن إخصابها بالحيوانات المنوية للأب. علماً بأنّ هذه التقنية تستخدم بويضة سليمة من المتبرّعة لتوفير الميتوكوندريا السليمة.

وتكون النتيجة هي أن يحمل الطفل 0.1 في المئة من حمضه النووي من المتبرّعة (الحمض النووي للميتوكوندريا) وجميع الشفرة الوراثية لصفات من الأم والأب مثل الشعر ولون العين.

ولد أوّل طفل في العالم باستخدام تقنية إخصاب جديدة لـ «ثلاثة أشخاص»، وفق ما ذكرت مجلة New Scientist العلمية.ويحمل الطفل، الذي ولد قبل خمسة أشهر في المكسيك، الحمض النووي لثلاثة أشخاص، أي ذلك الطبيعي لأمه وأبيه الأردنيَيْن، إضافة إلى الشفرة الوراثية للمتبرّعة. واتخذ أطباء أميركيون خطوة غير مسبوقة لضمان ألا يكون للطفل نفس الحالة الوراثية التي تحملها والدته في جيناتها ويمكن أن تتسبب بطفرات خطيرة.وحسب «هيئة الإذاعة البريطانية»، يقول خبراء إن هذه الخطوة تبشّر بـ «عهد جديد في الطب ويمكن أن تساعد الأسر الأخرى ذات الحالات الوراثية النادرة»، لكنّهم يحذرون من أن هناك حاجة إلى مراجعة دقيقة لهذه التكنولوجيا الجديدة والمثيرة للجدل، والتي يطلق عليها اسم «تبرّع الميتوكوندريا».الميتوكوندريا هي أجزاء صغيرة توجد داخل كل خلية من خلايا الجسم وتعمل على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام.تعاني بعض النساء من عيوب وراثية في الميتوكوندريا يمكن أن تنتقل إلى الأطفال. وفي حالة الأسرة الأردنية، كان هناك خلل وراثي يطلق عليه اسم «متلازمة لي» يصيب الجهاز العصبي، ثبت أنّه قاتل لأي طفل يعاني منه. وكانت الوالدة الأردنية قد فقدت اثنين من أبنائها بهذا المرض كما أجهضت أربع مرّات.وابتكر العلماء عدداً من الطرق للتغلب على هذه المشكلة. أما الفريق الأميركي الذي يقوده الدكتور جون تشانغ من مركز «نيو هوب» للإخصاب في نيويورك والذي سافر إلى المكسيك لإجراء هذه العملية لأنّه لا توجد هناك قوانين تحظر ذلك، فقد استخدم الأسلوب الذي يأخذ كل الحمض النووي الحيوي من بويضة الأم إضافة إلى الميتوكوندريا السليمة من بويضات المتبرّعة لتكوين بويضة جديدة سليمة يمكن إخصابها بالحيوانات المنوية للأب. علماً بأنّ هذه التقنية تستخدم بويضة سليمة من المتبرّعة لتوفير الميتوكوندريا السليمة.وتكون النتيجة هي أن يحمل الطفل 0.1 في المئة من حمضه النووي من المتبرّعة (الحمض النووي للميتوكوندريا) وجميع الشفرة الوراثية لصفات من الأم والأب مثل الشعر ولون العين. وكالات Saida Online