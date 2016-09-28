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اعتصام فلسطيني في عين الحلوة تضامنا مع الاسرى أرسل الخبر



وتحدث في الاعتصام عضو قيادة الجبهة الديمقراطية في عين الحلوة سمير الشريف فإستنكر "القتل الاسرائيلي بدم بارد وبشكل معتمد للاسرى عبر حرمانهم من ابسط الحقوق الانسانية التي نصت عليها كل القوانين الدولية وخاصة لجهة رعاية الاسرى طبيا عبر توفير كل مستلزمات الاستشفاء، مطالبا بضرورة محاسبة القيادة السياسية الامنية الاسرائيلية الصهيونية على جرائمها بحق اسرانا اللذين يتم اقصائهم انسانيا بأسوأ الظروف الانسانية"، مؤكدا على "ضرورة رفع هذه التجاوزات امام كل المرجعيات الحقوقية والانسانية خاصة الجنائية والدولية لوضع حد لهذه الخروقات"، مطالبا القيادة الفلسطينية "ايلاء قضية الاسرى اهتمام خاص لتصبح من اولويات الحركة السياسية قضية اسرى حرية فلسطين" .





نظمت الجبهة الديمقراطية اعتصاما حاشدا امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مخيم عين الحلوة احتجاجا على سوء المعاملة التي ادت الى استشهاد الاسير ياسر حمدونة في السجون الاسرائيلية وذلك بحضور ممثلين عن القوى الفلسطينية والمؤسسات واللجان الشعبية وجمعيات المجتمع المدني وحشد جماهيري.وتحدث في الاعتصام عضو قيادة الجبهة الديمقراطية في عين الحلوة سمير الشريف فإستنكر "القتل الاسرائيلي بدم بارد وبشكل معتمد للاسرى عبر حرمانهم من ابسط الحقوق الانسانية التي نصت عليها كل القوانين الدولية وخاصة لجهة رعاية الاسرى طبيا عبر توفير كل مستلزمات الاستشفاء، مطالبا بضرورة محاسبة القيادة السياسية الامنية الاسرائيلية الصهيونية على جرائمها بحق اسرانا اللذين يتم اقصائهم انسانيا بأسوأ الظروف الانسانية"، مؤكدا على "ضرورة رفع هذه التجاوزات امام كل المرجعيات الحقوقية والانسانية خاصة الجنائية والدولية لوضع حد لهذه الخروقات"، مطالبا القيادة الفلسطينية "ايلاء قضية الاسرى اهتمام خاص لتصبح من اولويات الحركة السياسية قضية اسرى حرية فلسطين" . صيدا أون لاين Saida Online