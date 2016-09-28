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رفاق تيا في مدرسة البهاء يفتقدون "الملاك" الذي غادرهم فجأة أرسل الخبر



حول مقعدها الذي علقت عليه صورتها وبحضور شقيقيها التوأم ووالدهم محمود رنو، تحلق رفاق تيا ومعلماتها ومعهم اكثر من عشرين توأما من تلامذة البهاء ، ووضعوا باقة من الورود الحمراء على طاولتها ووقفوا دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة روحها .

ورثى بواب تيا فقال: لأيام معدودة فقط .. كنت ضيفة عزيزة على قلوبنا جميعا ورحلت الى الأبد .. تركت في قلوبنا غصة وفي عيوننا دمعة .. كنت كالبدر في صفائك ، في نقائك .. في بهائك .. رحلت حقا ، ولكن لا زالت ضحكتك تزين المكان .. واحلامك مرسومة على اوراق معلقة على الجدران . ماذا عسانا ان نقول بعد ان غيبك الموت ، فلا يسعنا سوى ان نقول رحمك الله يا ملاكا طاهرا .. يا وردة يفوح عطرها في كل مكان .. يا عصفورة خلقت لتكون من عصافير الجنة . رحمك الله .. اكرم وكريم في حفظ الله ورعايته باذن الله وسنكون اخوة لهما وسنتذكرك معهما دوما في كل درس وفي كل كتابة . والى الوالد والوالدة الأعزاء معهما ندعو لك بالرحمة والمغفرة يلا ملاكنا الطاهر في السماء . يا ملاكا كله بهاء.

من جهته شكر والد تيا محمود رنو المدرسة ورفاق ابنته على مشاركتهم العائلة في مصابها الأليم مخاطبا اياهم بأن يتابعوا حلم تيا ويحققوه بالعلم والمثابرة والتفوق .





















بعد مشاركتها اياهم بداية العام الدراسي في مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري، لم يكن يعرف رفاق تيا رنو ابنة السنوات الثماني ان تلك اللحظات التي امضوها معها كانت لحظات وداع .. فرحلت تيا بعد ايام قليلة تاركة مقعدها في صف الثالث اساسي خاليا الا من ابتسامة تيا التي لازمت ذاكرة رفاقها فبقيت حاضرة بينهم بصورة وذكرى وهم يعبرون وعلى طريقتهم عن مشاركتهم لشقيقيها التوأم اكرم وكريم ( 7 سنوات) ووالديها مصابهم الأليم ، معبرين عن افتقادهم للملاك الذي غادرهم فجأة . وفي مشهد مؤثر ، فوجىء الطلاب كما الأهل بالمشرف العام في المدرسة نبيل بواب وهو يظهر للجميع ورقة كتبت عليها تيا باللغة الانكليزية كلماتها الأخيرة قبل مغادرتها المدرسة اخر مرة وتقول فيها : " انا فرحة لأنني اصبحت في الصف الثالث الأساسي.. انا متحمسة للكتب الجديدة .. اتمنى ان نزين الصف اكثر .. اتساءل اذا كانت الامتحانات صعبة .. انا متوترة لأن لدي واجبات كثيرة .. " وتتحدث تيا ايضا عن هوايتها وهي السباحة عما تريد ان تكون عليه عندما تكبر فتختار مهنة الطب .حول مقعدها الذي علقت عليه صورتها وبحضور شقيقيها التوأم ووالدهم محمود رنو، تحلق رفاق تيا ومعلماتها ومعهم اكثر من عشرين توأما من تلامذة البهاء ، ووضعوا باقة من الورود الحمراء على طاولتها ووقفوا دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة روحها .ورثى بواب تيا فقال: لأيام معدودة فقط .. كنت ضيفة عزيزة على قلوبنا جميعا ورحلت الى الأبد .. تركت في قلوبنا غصة وفي عيوننا دمعة .. كنت كالبدر في صفائك ، في نقائك .. في بهائك .. رحلت حقا ، ولكن لا زالت ضحكتك تزين المكان .. واحلامك مرسومة على اوراق معلقة على الجدران . ماذا عسانا ان نقول بعد ان غيبك الموت ، فلا يسعنا سوى ان نقول رحمك الله يا ملاكا طاهرا .. يا وردة يفوح عطرها في كل مكان .. يا عصفورة خلقت لتكون من عصافير الجنة . رحمك الله .. اكرم وكريم في حفظ الله ورعايته باذن الله وسنكون اخوة لهما وسنتذكرك معهما دوما في كل درس وفي كل كتابة . والى الوالد والوالدة الأعزاء معهما ندعو لك بالرحمة والمغفرة يلا ملاكنا الطاهر في السماء . يا ملاكا كله بهاء.من جهته شكر والد تيا محمود رنو المدرسة ورفاق ابنته على مشاركتهم العائلة في مصابها الأليم مخاطبا اياهم بأن يتابعوا حلم تيا ويحققوه بالعلم والمثابرة والتفوق . صيدا أون لاين Saida Online