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الى اعلام بلدية صيدا: الاعتراف بالخطأ فضيلة والاصرار عليه رذيلة.. بالدليل القاطع انتم مخطئون !! أرسل الخبر



فبالأمس نشر موقع صيدا اون لاين خبر بعنوان :"إعلام بلدية صيدا يغير الاسماء الرسمية لشوارع المدينة بطريقة مريبة!!!" يشير فيه الى الخطأ الذي ارتكبه اعلام بلدية صيدا بعدم ذكر اسم شارع ناتاشا سعد، وهو الاسم الرسمي للشارع، واعتماد تسمية شارع دلاعة بدلا منه في خبر ارسله حول اقفال الشارع المذكور بسبب اعمال الصيانة والتزفيت، واليوم قام المكتب الاعلامي لبلدية صيدا بإرسال خبر ثاني يشير فيه الى ان الشارع الذي تم قطعه ليس شارع الشهيدة ناتاشا سعد وان لا صحة لما يروجه البعض بأن الاشغال تشمل شارع الشهيدة ناتاشا سعد.



وتظهر الصور ان اللافتة التي تحمل اسم الشهيدة ناتاشا سعد موجودة على مبنى الدندشلي حيث يبدأ الشارع من التقاطع مع شارع فؤاد شهاب وحتى بناية ابودراع مرورا بتقاطع التعاونية سابقا وهو الامر الذي يسعى المكتب الاعلامي لبلدية صيدا جاهدا لطمس حقيقته ومحاولا القول ان شارع الشهيدة ناتاشا سعد يمتد من بناية ابو دراع وحتى تقاطع التعاونية سابقا فقط!!!



وكاتب البيان الاعلامي اليوم هو نفسه من قام بالنشر في اوقات سابقة على موقعه الخاص ان اسم الشارع هو ناتاشا سعد (مستشفى دلاعة) في تاريخ 27/02/2010 تحت عنوان : بلدية صيدا احيت ذكرى المولد النبوي الشريف بمسيرات دينية ليلية جابت شوارع المدينة (الصورة مرفقة بالاسفل).



من جهة اخرى كتبت جريدة السفير بتاريخ 09/09/2009 خبر بعنوان:" فناس في احدى حارات صيدا القديمة" يشير فيه الى ان المسحر فناس تعرض للاعتداء خلال مروره في شارع ناتاشا سعد في المدينة (دلاعة سابقا)- (الصورة مرفقة بالاسفل).



ومن يريد مراجعة الاخبار من الزملاء الاعلاميين يتأكد ان ما نقوله صحيح، وإننا نضع علامات استفهام كبيرة حول محاولة هذا المكتب الاعلامي تزوير الحقائق لاسباب نجهلها حتى الان.

ولاننا نريد ان ننشر الحقيقة كاملة كما عودنا متابعي موقعنا، فإن شارع الشهيدة ناتاشا سعد غير مسجل رسميا في وزارة الداخلية حتى الان وهو خطأ ارتكبته جميع البلديات المتعاقبة، حيث قام أهالي الحي المذكور وحشد من الصيداويين منذ ثلاثين عاماً مهرجاناً اُعلن فيه عن تسمية هذا الشارع تكريما لروح الشهيدة ناتاشا سعد، وقد وضعوا لافتة تحمل اسمها بقيت حتى الان لتكون دليلاً على ما نقول.



ولذلك نطالب رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ان يقوم بخطوة جريئة ويصحح اخطاء البلديات السابقة، وان يتابع مع وزارة الداخلية موضوع تثبيت اسم الشهيدة ناتاشا سعد كما اراده الصيداويون منذ ثلاثين عاما تكريما لروح "شهيدة صيدا"، ممتدا من موقع اللافتة التي وضعت سابقا على بناية الدندشلي مرورا بمستشفى دلاعة و تقاطع التعاونية سابقا وحتى بناية ابو دراع.



































لايزال المكتب الاعلامي لبلدية صيدا يجاهر بأخطائه ضاربا عرض الحائط تاريخ المدينة الذي يعرفه كل الناس، ولأنه اختار المواجهة والاستمرار بسياسة التضليل الاعلامي، سيتم الرد عليه بالوقائع والأدلة.فبالأمس نشر موقع صيدا اون لاين خبر بعنوان :"إعلام بلدية صيدا يغير الاسماء الرسمية لشوارع المدينة بطريقة مريبة!!!" يشير فيه الى الخطأ الذي ارتكبه اعلام بلدية صيدا بعدم ذكر اسم شارع ناتاشا سعد، وهو الاسم الرسمي للشارع، واعتماد تسمية شارع دلاعة بدلا منه في خبر ارسله حول اقفال الشارع المذكور بسبب اعمال الصيانة والتزفيت، واليوم قام المكتب الاعلامي لبلدية صيدا بإرسال خبر ثاني يشير فيه الى ان الشارع الذي تم قطعه ليس شارع الشهيدة ناتاشا سعد وان لا صحة لما يروجه البعض بأن الاشغال تشمل شارع الشهيدة ناتاشا سعد.وتظهر الصور ان اللافتة التي تحمل اسم الشهيدة ناتاشا سعد موجودة على مبنى الدندشلي حيث يبدأ الشارع من التقاطع مع شارع فؤاد شهاب وحتى بناية ابودراع مرورا بتقاطع التعاونية سابقا وهو الامر الذي يسعى المكتب الاعلامي لبلدية صيدا جاهدا لطمس حقيقته ومحاولا القول ان شارع الشهيدة ناتاشا سعد يمتد من بناية ابو دراع وحتى تقاطع التعاونية سابقا فقط!!!وكاتب البيان الاعلامي اليوم هو نفسه من قام بالنشر في اوقات سابقة على موقعه الخاص ان اسم الشارع هو ناتاشا سعد (مستشفى دلاعة) في تاريخ 27/02/2010 تحت عنوان : بلدية صيدا احيت ذكرى المولد النبوي الشريف بمسيرات دينية ليلية جابت شوارع المدينة (الصورة مرفقة بالاسفل).من جهة اخرى كتبت جريدة السفير بتاريخ 09/09/2009 خبر بعنوان:" فناس في احدى حارات صيدا القديمة" يشير فيه الى ان المسحر فناس تعرض للاعتداء خلال مروره في شارع ناتاشا سعد في المدينة (دلاعة سابقا)- (الصورة مرفقة بالاسفل).ومن يريد مراجعة الاخبار من الزملاء الاعلاميين يتأكد ان ما نقوله صحيح، وإننا نضع علامات استفهام كبيرة حول محاولة هذا المكتب الاعلامي تزوير الحقائق لاسباب نجهلها حتى الان.ولاننا نريد ان ننشر الحقيقة كاملة كما عودنا متابعي موقعنا، فإن شارع الشهيدة ناتاشا سعد غير مسجل رسميا في وزارة الداخلية حتى الان وهو خطأ ارتكبته جميع البلديات المتعاقبة، حيث قام أهالي الحي المذكور وحشد من الصيداويين منذ ثلاثين عاماً مهرجاناً اُعلن فيه عن تسمية هذا الشارع تكريما لروح الشهيدة ناتاشا سعد، وقد وضعوا لافتة تحمل اسمها بقيت حتى الان لتكون دليلاً على ما نقول.ولذلك نطالب رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ان يقوم بخطوة جريئة ويصحح اخطاء البلديات السابقة، وان يتابع مع وزارة الداخلية موضوع تثبيت اسم الشهيدة ناتاشا سعد كما اراده الصيداويون منذ ثلاثين عاما تكريما لروح "شهيدة صيدا"، ممتدا من موقع اللافتة التي وضعت سابقا على بناية الدندشلي مرورا بمستشفى دلاعة و تقاطع التعاونية سابقا وحتى بناية ابو دراع. صيدا أون لاين Saida Online