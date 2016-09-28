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وفاة الشاب الصيداوي احمد نزار الحلاق منذ قليل أرسل الخبر



وفي التفاصيل فإن الشاب احمد الحلاق وهو في العقد الثالث من العمر كان عند الملعب البلدي لمدينة صيدا حيث سقط ارضاً بعد اصابته بنوبة قلبية حادة ادت الى وفاته حيث قام الصليب الاحمر اللبناني بنقله الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا.

اشارة الى ان الحلاق يعاني من امراض في القلب وهو كان قد خضع لعملية جراحية منذ فترة.

موقع صيدا أون لاين يتقدم من السيد نزار الحلاق وعائلته بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخل الفقيد فسيح جناته.



انا لله وانا اليه راجعون توفي الشاب احمد الحلاق نجل عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا نزار الحلاق منذ قليل.وفي التفاصيل فإن الشاب احمد الحلاق وهو في العقد الثالث من العمر كان عند الملعب البلدي لمدينة صيدا حيث سقط ارضاً بعد اصابته بنوبة قلبية حادة ادت الى وفاته حيث قام الصليب الاحمر اللبناني بنقله الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا.اشارة الى ان الحلاق يعاني من امراض في القلب وهو كان قد خضع لعملية جراحية منذ فترة.موقع صيدا أون لاين يتقدم من السيد نزار الحلاق وعائلته بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخل الفقيد فسيح جناته.انا لله وانا اليه راجعون صيدا أون لاين Saida Online