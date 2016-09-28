الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / القى زوجته من الشرفة وقبل ان تموت بثوانٍ قالت ثلاث كلمات حاسمة !

القى زوجته من الشرفة وقبل ان تموت بثوانٍ قالت ثلاث كلمات حاسمة ! أرسل الخبر



تلقى العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي إشارة من المستشفى بوصول المدعوة «شربات ر ع ح- سن 28- ربة منزل» جثة هامدة إثر إصابتها بكسور بالجمجمة والحوض وتوفيت متأثرة بإصابتها إثر سقوط من علو، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.



تم إخطار اللواء مجدي عبدالعال، مدير الأمن، فانتقل اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات زوجية بين المتوفاة وزوجها المدعو «محمد ف ع- سن 38- حداد»، والمسجل شقي خطر «فئه ب»، نشل نشاط مستمر، والسابق اتهامه في عدد 30 قضيه «مخدرات – سلاح – نشل – سرقه بالإكراه – مشاجرة – آداب- سرقة وسائل نقل»، قام على أثر تلك الخلافات بإلقاء زوجته المجني عليها من شرفة الشقة سكنهم الكائنة بالطابق السادس بالخصوص، ولقت مصرعها على أثر ذلك.



وبسؤال شاهدة الواقعة المدعوه «سماح ف م- سن 38- ربة منزل»، أفادت بتواجدها بمكان الحادث حال ارتطام المجني عليها بالأرض فاتجهت نحوها حيث أخبرتها المجني عليها قبل وفاتها بأن زوجها هو من قام بإلقائها من شرفة الشقة محل سكنها.



وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة. اتهمت ربة منزل قبل وفاتها زوجها بالتسبب في موتها بإلقائها من الطابق السادس بأحد العمارات بمدينة الخصوص في مصر، حيث لقيت مصرعها، وأسرعت جارتها لنجدتها فأخبرتها بأن زوجها هو من قام بإلقاءها من شرفة الشقة محل سكنها، حيث قالت لها حرفياً "جوزي حدفني من البلكونة" قبل ان تفارق الحياة، وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.تلقى العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي إشارة من المستشفى بوصول المدعوة «شربات ر ع ح- سن 28- ربة منزل» جثة هامدة إثر إصابتها بكسور بالجمجمة والحوض وتوفيت متأثرة بإصابتها إثر سقوط من علو، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.تم إخطار اللواء مجدي عبدالعال، مدير الأمن، فانتقل اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات زوجية بين المتوفاة وزوجها المدعو «محمد ف ع- سن 38- حداد»، والمسجل شقي خطر «فئه ب»، نشل نشاط مستمر، والسابق اتهامه في عدد 30 قضيه «مخدرات – سلاح – نشل – سرقه بالإكراه – مشاجرة – آداب- سرقة وسائل نقل»، قام على أثر تلك الخلافات بإلقاء زوجته المجني عليها من شرفة الشقة سكنهم الكائنة بالطابق السادس بالخصوص، ولقت مصرعها على أثر ذلك.وبسؤال شاهدة الواقعة المدعوه «سماح ف م- سن 38- ربة منزل»، أفادت بتواجدها بمكان الحادث حال ارتطام المجني عليها بالأرض فاتجهت نحوها حيث أخبرتها المجني عليها قبل وفاتها بأن زوجها هو من قام بإلقائها من شرفة الشقة محل سكنها.وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة. وكالات مصرية Saida Online