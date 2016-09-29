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فاجعة تهزّ الجنوب.. هكذا انتهت حياة "حسن" إبن الـ 3 سنوات أرسل الخبر



وفي تفاصيل الحادثة الاليمة، بحسب المعلومات المتداولة، فإن الطفل حسن كان يلهو في غرفة الجلوس في المنزل، وأخذ يحرك مكتبة كبيرة عليها بعض الأغراض والأجهزة، ما أدّى إلى سقوط التلفزيون على رأسه، فأصيب بشكل بالغ، وما لبث أن فارق الحياة.

يُشار إلى أن العائلة هي من العديسة الجنوبية وتقيم منذ مدة طويلة في شوكين.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطفل حسن عباس ارسلان (3 سنوات)، بعدما توفي نتيجة حادث تعرض له في منزل عائلته في بلدة شوكين بالقرب من النبطية.وفي تفاصيل الحادثة الاليمة، بحسب المعلومات المتداولة، فإن الطفل حسن كان يلهو في غرفة الجلوس في المنزل، وأخذ يحرك مكتبة كبيرة عليها بعض الأغراض والأجهزة، ما أدّى إلى سقوط التلفزيون على رأسه، فأصيب بشكل بالغ، وما لبث أن فارق الحياة.يُشار إلى أن العائلة هي من العديسة الجنوبية وتقيم منذ مدة طويلة في شوكين. وكالات Saida Online