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"عقدة اللون الأصفر" تُطارد ريال مدريد أرسل الخبر



وفرّط فريق العاصمة الإسبانية في فوز كان في متناوله يديه أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بعدما تقدّم بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب فريق أسود فيستفاليا حتى مطلع الدقيقة السابعة والثمانين عندما أحرز نجم الفريق الألماني، أندريه شورله، هدف التعادل لمصلحة فريقه، ليحرم بالتالي النادي الملكي من اقتناص نقاط المباراة الثلاث، في ثاني جولات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وكرّس نادي ريال مدريد عقب سقوطه في فخ التعادل أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني عقدته مع الفرق التي ترتدي اللون الأصفر، حيث فشل نادي العاصمة الإسبانية تحت قيادة مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، هذا الموسم في تحقيق الفوز في كافة المواجهات التي جمعته بفرق ترتدي القمصان الصفراء.



وبدا لافتا خلال الموسم الحالي أن نادي العاصمة الإسبانية يُواجه مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمواجهته للفرق التي ترتدي اللون الأصفر، بعدما سقط الفريق الملكي في البداية في فخ التعادل أمام ضيفه فياريال بنتيجة هدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليُوقف الفريق الأصفر بالتالي سلسلة الانتصارات الـ16 المتتالية التي حققها الريال في الموسمين الماضي والحالي.



وتكرّر الأمر ذاته في زيارة نادي ريال مدريد إلى جزر الكناري عندما سقط زملاء النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أمام الفريق المحلي هناك "لاس بالماس" بنتيجة هدفين لكل فريق، ليفقد نادي العاصمة الإسبانية أيضا نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يفقد أخيرا نقطتين أخريين أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

أصبح اللون الأصفر يُمثل لعنة حقيقية بالنسبة لفريق ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، وذلك بعد فشل الفريق الملكي في تحقيق نتيجة الفوز أمام الفرق التي ترتدي الألوان الصفراء للمرة الثالثة على التوالي، إثر سقوطه في فخ التعادل الإيجابي (2-2) في المواجهة التي جمعته بمُضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، مساء يوم أمس الثلاثاء، على ملعب سيغنال أيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وفرّط فريق العاصمة الإسبانية في فوز كان في متناوله يديه أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بعدما تقدّم بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب فريق أسود فيستفاليا حتى مطلع الدقيقة السابعة والثمانين عندما أحرز نجم الفريق الألماني، أندريه شورله، هدف التعادل لمصلحة فريقه، ليحرم بالتالي النادي الملكي من اقتناص نقاط المباراة الثلاث، في ثاني جولات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وكرّس نادي ريال مدريد عقب سقوطه في فخ التعادل أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني عقدته مع الفرق التي ترتدي اللون الأصفر، حيث فشل نادي العاصمة الإسبانية تحت قيادة مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، هذا الموسم في تحقيق الفوز في كافة المواجهات التي جمعته بفرق ترتدي القمصان الصفراء.وبدا لافتا خلال الموسم الحالي أن نادي العاصمة الإسبانية يُواجه مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمواجهته للفرق التي ترتدي اللون الأصفر، بعدما سقط الفريق الملكي في البداية في فخ التعادل أمام ضيفه فياريال بنتيجة هدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليُوقف الفريق الأصفر بالتالي سلسلة الانتصارات الـ16 المتتالية التي حققها الريال في الموسمين الماضي والحالي.وتكرّر الأمر ذاته في زيارة نادي ريال مدريد إلى جزر الكناري عندما سقط زملاء النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أمام الفريق المحلي هناك "لاس بالماس" بنتيجة هدفين لكل فريق، ليفقد نادي العاصمة الإسبانية أيضا نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يفقد أخيرا نقطتين أخريين أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. العربي الجديد Saida Online