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بالفيديو: شخص هاجم كيم كاردشيان وقبَّلَ مؤخرتها.. شاهد ما حدث له! أرسل الخبر



وكانت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وصلت باريس، لتحضر أسبوع الموضة، وظهر بجانبها عربية تحمل 6 شنط بها ملابسها، إذ تحرص كارداشيان على أن تظهر فى كامل أناقتها وأنوثتها بحسب "dailymail".

وذكر الموقع أن كاردشيان ارتدت في حفل أسبوع الموضة السنة الماضية ما لا يقل عن 12 طقمًا، ما ساعدها على أن تتحول لـ"أيقونة" للموضة حسبما قالت، وصرحت أيضًا أن زوجها مطرب الراب كاني ويست يساعدها دائما أن تظهر في أفضل حالاتها.



فشل شاب فى تقبيل مؤخرة كيم كاردشيان في فرنسا، بعد محاولته الوصول إلى مؤخرتها، ويقبلها، إلا أن الحرس الخاص لكيم كاردشيان أمسك بالشاب.وكانت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وصلت باريس، لتحضر أسبوع الموضة، وظهر بجانبها عربية تحمل 6 شنط بها ملابسها، إذ تحرص كارداشيان على أن تظهر فى كامل أناقتها وأنوثتها بحسب "dailymail".وذكر الموقع أن كاردشيان ارتدت في حفل أسبوع الموضة السنة الماضية ما لا يقل عن 12 طقمًا، ما ساعدها على أن تتحول لـ"أيقونة" للموضة حسبما قالت، وصرحت أيضًا أن زوجها مطرب الراب كاني ويست يساعدها دائما أن تظهر في أفضل حالاتها. وكالات Saida Online