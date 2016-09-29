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بالصور: هل سمعتم بـ كيك البيتزا .. اليكم طريقة تحضيره أرسل الخبر



طريقة عمل كعكة البيتزا:

المكونات والمقادير:

1- عجين بيتزا جاهز .



2- صلصة البيتزا .



3- جبن موزاريلا.



4- شرائح هوت دوج .



5- شرائح طماطم .



6- كوب ببروني pepperoni.



7- معلقة زبد حيواني .



طريقة التحضير :



طريقة عمل كعكة البيتزا القالب



قبل تحضير البيتزا قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت ، قومي برش دقيق على رخامة المطبخ ثم قومي بفرد عجينة البيتزا وادعكي العجين بزيت زيتون خفيف من ثم ضعي العجين على الطاولة وابدئي بتقطيع العجين كما في الشكل السابق ليكون معك قطع دائرية من العجين على أن يكون القطر الواحد ما بين 6إلى 4 بوصات يمكنك القياس بواسطة شريط قياس لكي تكون جميع الدوائر حجم واحد أو استخدام طبق والتقطيع على مساحته.



كعكة البيتزا



قومي بإحضار قالب الكعك أو قالب التورتة و ضعي العجين ليبطن القالب من الجانب بعد أن تقطعي العجين على مقاس القالب من ثم قومي بوضع شرائح الهوت دوج و الموزايلا وشرائح الطماطم والببروني ثم قطعة دائرية من العجين ثم الجبن ثم قطعة دائرية من العجين هكذا حتى الوجه الأخير على أن يكون عليه شرائح الهوت دوج و الطماطم و الجبن ( من الممكن إضافة الزيتون و شرائح الفلفل الأخضر و البصل حسب الرغبة) . يجب أن يكون العجين ثلاث طبقات ..



عمل البيتزا الكعك



من ثم قومي بضغط على حواف العجين كما هو موضح بالشكل السابق لتأخذ شكل مميز من ثم يتم دهن الوجه بالزبد السائح و يتم وضع كعكة البيتزا داخل الفرن المحمي مسبقًا من 20-25 دقيقة حتى تنضج من ثم تركها لكي تبرد من ثم إزالتها من قالب التورتة بحذر حتى لا تتكسر و يتم قطعها بسكين حاد و تقدم مع السلطة الخضراء وسلطة الزبادي أو سلطة المايونيز و الصلصة الإيطالية الحارة و المخلل ..







تعد البيتزا من أشهى الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار هنالك طرق كثيرة وإبتكارات لعمل عجين البيتزا سواء على الطريقة الإيطالية او التركية أو العجين السوري ولكن يبقى للبيتزا الطعم والنكهة المحببة لدى الجميع من ضمن إبتكارات البيتزا كعكة البيتزا هي من الأطعمة الشهية المناسبة للحفلات المسائية وحفلات العشاء من الممكن إعطاءها للطفل وهو ذاهب للمدرسة لذلك سوف نستعرق طريقة عمل كعكة البيتزا خطوة خطوة .طريقة عمل كعكة البيتزا:المكونات والمقادير:1- عجين بيتزا جاهز .2- صلصة البيتزا .3- جبن موزاريلا.4- شرائح هوت دوج .5- شرائح طماطم .6- كوب ببروني pepperoni.7- معلقة زبد حيواني .طريقة التحضير :طريقة عمل كعكة البيتزا القالبقبل تحضير البيتزا قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت ، قومي برش دقيق على رخامة المطبخ ثم قومي بفرد عجينة البيتزا وادعكي العجين بزيت زيتون خفيف من ثم ضعي العجين على الطاولة وابدئي بتقطيع العجين كما في الشكل السابق ليكون معك قطع دائرية من العجين على أن يكون القطر الواحد ما بين 6إلى 4 بوصات يمكنك القياس بواسطة شريط قياس لكي تكون جميع الدوائر حجم واحد أو استخدام طبق والتقطيع على مساحته.كعكة البيتزاقومي بإحضار قالب الكعك أو قالب التورتة و ضعي العجين ليبطن القالب من الجانب بعد أن تقطعي العجين على مقاس القالب من ثم قومي بوضع شرائح الهوت دوج و الموزايلا وشرائح الطماطم والببروني ثم قطعة دائرية من العجين ثم الجبن ثم قطعة دائرية من العجين هكذا حتى الوجه الأخير على أن يكون عليه شرائح الهوت دوج و الطماطم و الجبن ( من الممكن إضافة الزيتون و شرائح الفلفل الأخضر و البصل حسب الرغبة) . يجب أن يكون العجين ثلاث طبقات ..عمل البيتزا الكعكمن ثم قومي بضغط على حواف العجين كما هو موضح بالشكل السابق لتأخذ شكل مميز من ثم يتم دهن الوجه بالزبد السائح و يتم وضع كعكة البيتزا داخل الفرن المحمي مسبقًا من 20-25 دقيقة حتى تنضج من ثم تركها لكي تبرد من ثم إزالتها من قالب التورتة بحذر حتى لا تتكسر و يتم قطعها بسكين حاد و تقدم مع السلطة الخضراء وسلطة الزبادي أو سلطة المايونيز و الصلصة الإيطالية الحارة و المخلل .. مرسال Saida Online