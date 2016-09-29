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شاهد لحظة إنسانية مؤثرة للقاء طفلة فقدت أمها أرسل الخبر



ويسجل فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية شغف الطفلة الصغيرة كلارا، التي كانت تبكي بحرارة عندما شاهدت والدتها، مما تسبب في ضجة في الملعب بين الجمهور الذي يتجاوز عدده 7 آلاف مشجع، مما استدعى توقف المباراة للحظات.

وكان الجمهور قد ساعد الأم في العثور على نجلتها بالنداء عليها بشكل جماعي "كلارا"، مما ساهم في جمع شمل الطفلة ووالدتها، حيث صفق الجمهور لتلك اللحظة الإنسانية قبل أن تستأنف المباراة مرة أخرى.



تسبب مشهد إنساني مؤثر للقاء طفلة فقدت أمها، وسط الزحام، في إيقاف مباراة كرة المضرب "التنس" في استاد مايوركا بين اللاعبين الإسباني رافائيل نادال والأميركي جون ماكنرو.ويسجل فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية شغف الطفلة الصغيرة كلارا، التي كانت تبكي بحرارة عندما شاهدت والدتها، مما تسبب في ضجة في الملعب بين الجمهور الذي يتجاوز عدده 7 آلاف مشجع، مما استدعى توقف المباراة للحظات.وكان الجمهور قد ساعد الأم في العثور على نجلتها بالنداء عليها بشكل جماعي "كلارا"، مما ساهم في جمع شمل الطفلة ووالدتها، حيث صفق الجمهور لتلك اللحظة الإنسانية قبل أن تستأنف المباراة مرة أخرى. وكالات Saida Online