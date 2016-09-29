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التنظيم الشعبي الناصري: لتسمية الشوارع والساحات بأسماء الشهداء تعبيراً عن الوفاء لتضحياتهم أرسل الخبر



وقد شدد التنظيم في بيان أصدره اليوم حول الموضوع على النقاط الآتية:

1-إن تسمية الشوارع والساحات بأسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الوطن، وبأسماء القادة والمبدعين من أصحاب المآثر والإنجازات الذين قدموا الكثير لمصلحة الشعب، إنما يعبر عن الوفاء والتقدير للتضحيات والمآثر والإنجازات. ومدينة صيدا التي خاضت أشرس المعارك في مواجهة العدو الصهيوني تعتز كل الاعتزاز بشهدائها ومقاوميها الأبطال. والتنظيم يدعو إلى إطلاق أسماء هؤلاء على شوارع صيدا وساحاتها.

2-إن استشهاد الطفلة ناتاشا مصطفى سعد في التفجير الإجرامي الذي استهدف رمز المقاومة الوطنية اللبنانية مصطفى معروف سعد إنما يشير من جهة أولى إلى المحاولات الفاشلة للعدو وعملائه لإخضاع صيدا وإشعال الفتنة الطائفية، ويدل من جهة ثانية على الممارسات الوحشية الهمجية لهذا العدو.

من هنا تحولت الشهيدة الملاك ناتاشا إلى رمز للتضحية والمقاومة والتحرير، ومن هنا أيضاً جاءت المبادرة الشعبية بتسمية أحد شوارع المدينة باسمها.

3-قبل حوالي ثلاثين عاماً بادرت إحدى اللجان الشعبية في مدينة صيدا إلى تسمية الشارع الممتد من شارع فؤاد شهاب (شارع السراي) مروراً بمستشفى دلاعة وتقاطع مستودع التعاونية وصولاً إلى مستديرة سليم حجازي باسم شارع الشهيدة ناتاشا سعد، كما تم تثبيت لوحات بهذه التسمية في هذا الشارع.

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم عرف الشارع المشار إليه باسم شارع الشهيدة ناتاشا سعد، إلا أن المجالس البلدية المتعاقبة على امتداد سنوات لم تبادر إلى اتخاذ القرار بتكريس هذه التسمية على الصعيد القانوني الرسمي.

لذلك نطالب المجلس البلدي الحالي بتدارك الأمر، وبالمسارعة إلى إجراء ما يلزم على الصعيد القانوني من أجل التكريس الرسمي لهذه التسمية الشعبية.











استهجن التنظيم الشعبي الناصري إقدام الإعلام التابع لبلدية صيدا في أحد البيانات المنسوبة إلى البلدية على استبدال تسمية شارع الشهيدة ناتاشا سعد بتسمية أخرى. ودعا التنظيم إلى تصحيح هذا الخطأ، كما طالب المجلس البلدي بالإسراع في اتخاذ القرار والإجراءات اللازمة من أجل تكريس تسمية هذا الشارع على الصعيد القانوني الرسمي.وقد شدد التنظيم في بيان أصدره اليوم حول الموضوع على النقاط الآتية:1-إن تسمية الشوارع والساحات بأسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الوطن، وبأسماء القادة والمبدعين من أصحاب المآثر والإنجازات الذين قدموا الكثير لمصلحة الشعب، إنما يعبر عن الوفاء والتقدير للتضحيات والمآثر والإنجازات. ومدينة صيدا التي خاضت أشرس المعارك في مواجهة العدو الصهيوني تعتز كل الاعتزاز بشهدائها ومقاوميها الأبطال. والتنظيم يدعو إلى إطلاق أسماء هؤلاء على شوارع صيدا وساحاتها.2-إن استشهاد الطفلة ناتاشا مصطفى سعد في التفجير الإجرامي الذي استهدف رمز المقاومة الوطنية اللبنانية مصطفى معروف سعد إنما يشير من جهة أولى إلى المحاولات الفاشلة للعدو وعملائه لإخضاع صيدا وإشعال الفتنة الطائفية، ويدل من جهة ثانية على الممارسات الوحشية الهمجية لهذا العدو.من هنا تحولت الشهيدة الملاك ناتاشا إلى رمز للتضحية والمقاومة والتحرير، ومن هنا أيضاً جاءت المبادرة الشعبية بتسمية أحد شوارع المدينة باسمها.3-قبل حوالي ثلاثين عاماً بادرت إحدى اللجان الشعبية في مدينة صيدا إلى تسمية الشارع الممتد من شارع فؤاد شهاب (شارع السراي) مروراً بمستشفى دلاعة وتقاطع مستودع التعاونية وصولاً إلى مستديرة سليم حجازي باسم شارع الشهيدة ناتاشا سعد، كما تم تثبيت لوحات بهذه التسمية في هذا الشارع.ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم عرف الشارع المشار إليه باسم شارع الشهيدة ناتاشا سعد، إلا أن المجالس البلدية المتعاقبة على امتداد سنوات لم تبادر إلى اتخاذ القرار بتكريس هذه التسمية على الصعيد القانوني الرسمي.لذلك نطالب المجلس البلدي الحالي بتدارك الأمر، وبالمسارعة إلى إجراء ما يلزم على الصعيد القانوني من أجل التكريس الرسمي لهذه التسمية الشعبية. صيدا أون لاين Saida Online