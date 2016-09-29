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إزالة العوائق والمراكب التالفة من حرم مرفأ صيدا تمهيدا لمشروع تأهيله وتحويله لميناء للصيادين أرسل الخبر



واشرف على الورشة مدير عام النقل عبد الحفيظ القيسي بحضور رئيسة مرفأ صيدا ميريام سليمان وممثل البلدية عضو المجلس البلدي المهندس محمد البابا وآمر مفرزة شواطىء الجنوب الملازم اول زيدان ياسين وممثل جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ربيع العوجي وممثلين عن نقابة صيادي الاسماك وعدد من المؤسسات الملاحية العاملة على مرفأ صيدا .

القيسي

وقال القيسي : قمنا بزيارة مطلع الشهر لمرفأ صيدا ووجدنا عوائق كثيرة من مراكب واغراض تالفة فانذرنا واصحابها واملهناهم 15 يوما واكثر لإزالة هذه المعوقات التي لا يفترض ان تكون ضمن حرم المرفا واليوم نزيلها ونقوم بحملة تنظيف تمهيدا لبدء مشروع تاهيل المرفا وتحويله للصيادين . وايضا سوق السمك لزمناه وقريبا المتعهد سيبدأ بتاهيله وسيليه تلزيم لاعادة تاهيل المرفا من تنظيف الحوض وتاهيل الأرصفة وزيادة ارصفة جديد واعادة رصف الساحات وانشاء غرف جديدة للصيادين وبعض الخيم التي توضع اغراضهم تحتها ليشتغلوا بالشباك.

وعن الاجراءات التي اتخذت بعد حادثة غرق المركب السياحي في صيدا قال القيسي :وناسف وحزين للذي حدث رغم كل الانذارات التي كنا نعطيها قبل الحادثة لكل هذه المراكب المؤهلة لنقل الركاب ان لا يزيد عدد الركاب عن العدد الأقصى المسموح على المركب . وبعد هذه الحادثة قمنا باجراءات ا اكثر صرامة سواء على المرفا او بالتعاون مع جميع اصدقاء الزيرة على الزيرة بحيث اصبح لدينا مندوب على المرفا قبل انطلاق المركب يتاكد من عدد الأفراد عليه وان الجميع يرتدي سترات النجاة وان اؤكد ان كافة عوامل السلامة والامان للمركب مؤمنة وكانت المشكلة بالعدد الكبيير واليوم اصبح هناك ضبط لهذا الأمر واليوم نحن اصبحنا على الأرض موجودين رغم العدد القليل الموجود في رئاسة المينا اصبح لدينا مندوب على الأرض ونشكر بلدية صيدا والجمعية الذين يتعانوا معنا ويساعدونا . ونستطيع القول ان كافة الرحلات السياحية ونقل الركاب من مرفا صيدا الى الزيرة او برحلة سياحية في البحر هي رحلات امنة بامتياز .

البابا

من جهته قال عضو المجلس البلدي المهندس محمد البابا انه بتوجيهات من رئيس البلدية المهندس محمد السعودي تقوم فرق الطوارىء التابعة للبلدية بالتعاون مع مديرية النقل وجمعية اصدقاء الزيرة باعمال تنظيف شاملة لحرم المرفأ التجاري وميناء الصيادين ترجمة لما تم الاتفاق عليه مع المدير العام وكما تعرفون الخطة الاستراتيجة للبلدية هي تطوير مرفأ الصيادين والهدف هو دعم هذا القطاع ورفع مستوى حياة العاملين فيه وتحسين اوضاعهم . وطبعا الى جانب متابعة موضوع السلامة العامة ، فلا نستطيع ان نطور من دون المحافظة على النظافة والسلامة العامة خاصة بعد حاصدة الغرق المؤسفة التي حدثت والتي نجدد تعازينا لعائلات الضحايا . ونحن نعتبر ان ما يتم حاليا في قطاع البحر هو قمة التعاون بين الجمعيات الأهلية والدولة والسلطة المحلية ممثلة بالبلدية والهدف هو النهوض بهذا القاع والسلامة العامة فيه .

العوجي

ونوه عضو جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا الناشط البيئي ربيع العوجي بالخطوات التي تحققت مؤخرا بالتعاون بين المديرية والبلدية والجمعية معتبرا ان ذلك كله يصب في دعم هذا القطاع الذي يشكل احد اهم مقومات السياحة في المدينة الى جانب كون مرفقا حيويا لإقتصادها ومصدر رزق لعدد كبير من العائلات التي تعتاش من قطاعي الصيد والملاحة .

























في اطار التحضير لإطلاق مشروع تأهيل مرفأ صيدا الحالي وتحويله الى مرفأ للصيادين وبالتزامن مع انجاز الميناء التجاري الحديث جنوبي الموقع الحالي ، باشرت المديرية العامة للنقل بالتعاون مع بلدية صيدا وجمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا بورشة ازالة العوائق والمراكب القديمة والتالفة من داخل حرم المرفأ وتنظيف ارصفته من قبل فرق الطوارىء في البلدية ومتطوعين من الجمعية وبمؤازرة من مفرزة شواطىء الجنوب .واشرف على الورشة مدير عام النقل عبد الحفيظ القيسي بحضور رئيسة مرفأ صيدا ميريام سليمان وممثل البلدية عضو المجلس البلدي المهندس محمد البابا وآمر مفرزة شواطىء الجنوب الملازم اول زيدان ياسين وممثل جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ربيع العوجي وممثلين عن نقابة صيادي الاسماك وعدد من المؤسسات الملاحية العاملة على مرفأ صيدا .القيسيوقال القيسي : قمنا بزيارة مطلع الشهر لمرفأ صيدا ووجدنا عوائق كثيرة من مراكب واغراض تالفة فانذرنا واصحابها واملهناهم 15 يوما واكثر لإزالة هذه المعوقات التي لا يفترض ان تكون ضمن حرم المرفا واليوم نزيلها ونقوم بحملة تنظيف تمهيدا لبدء مشروع تاهيل المرفا وتحويله للصيادين . وايضا سوق السمك لزمناه وقريبا المتعهد سيبدأ بتاهيله وسيليه تلزيم لاعادة تاهيل المرفا من تنظيف الحوض وتاهيل الأرصفة وزيادة ارصفة جديد واعادة رصف الساحات وانشاء غرف جديدة للصيادين وبعض الخيم التي توضع اغراضهم تحتها ليشتغلوا بالشباك.وعن الاجراءات التي اتخذت بعد حادثة غرق المركب السياحي في صيدا قال القيسي :وناسف وحزين للذي حدث رغم كل الانذارات التي كنا نعطيها قبل الحادثة لكل هذه المراكب المؤهلة لنقل الركاب ان لا يزيد عدد الركاب عن العدد الأقصى المسموح على المركب . وبعد هذه الحادثة قمنا باجراءات ا اكثر صرامة سواء على المرفا او بالتعاون مع جميع اصدقاء الزيرة على الزيرة بحيث اصبح لدينا مندوب على المرفا قبل انطلاق المركب يتاكد من عدد الأفراد عليه وان الجميع يرتدي سترات النجاة وان اؤكد ان كافة عوامل السلامة والامان للمركب مؤمنة وكانت المشكلة بالعدد الكبيير واليوم اصبح هناك ضبط لهذا الأمر واليوم نحن اصبحنا على الأرض موجودين رغم العدد القليل الموجود في رئاسة المينا اصبح لدينا مندوب على الأرض ونشكر بلدية صيدا والجمعية الذين يتعانوا معنا ويساعدونا . ونستطيع القول ان كافة الرحلات السياحية ونقل الركاب من مرفا صيدا الى الزيرة او برحلة سياحية في البحر هي رحلات امنة بامتياز .البابامن جهته قال عضو المجلس البلدي المهندس محمد البابا انه بتوجيهات من رئيس البلدية المهندس محمد السعودي تقوم فرق الطوارىء التابعة للبلدية بالتعاون مع مديرية النقل وجمعية اصدقاء الزيرة باعمال تنظيف شاملة لحرم المرفأ التجاري وميناء الصيادين ترجمة لما تم الاتفاق عليه مع المدير العام وكما تعرفون الخطة الاستراتيجة للبلدية هي تطوير مرفأ الصيادين والهدف هو دعم هذا القطاع ورفع مستوى حياة العاملين فيه وتحسين اوضاعهم . وطبعا الى جانب متابعة موضوع السلامة العامة ، فلا نستطيع ان نطور من دون المحافظة على النظافة والسلامة العامة خاصة بعد حاصدة الغرق المؤسفة التي حدثت والتي نجدد تعازينا لعائلات الضحايا . ونحن نعتبر ان ما يتم حاليا في قطاع البحر هو قمة التعاون بين الجمعيات الأهلية والدولة والسلطة المحلية ممثلة بالبلدية والهدف هو النهوض بهذا القاع والسلامة العامة فيه .العوجيونوه عضو جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا الناشط البيئي ربيع العوجي بالخطوات التي تحققت مؤخرا بالتعاون بين المديرية والبلدية والجمعية معتبرا ان ذلك كله يصب في دعم هذا القطاع الذي يشكل احد اهم مقومات السياحة في المدينة الى جانب كون مرفقا حيويا لإقتصادها ومصدر رزق لعدد كبير من العائلات التي تعتاش من قطاعي الصيد والملاحة . صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي