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احمد الحريري زار بلدية عبرا وتفقد مستشفى صيدا الحكومي ومعملا لتصنيع البلاستيك الطبي أرسل الخبر



واطلع الحريري من مشنتف واعضاء البلدية على جانب من برنامج عملها للنهوض بالبلدة انمائيا وما يقوم به على صعيد تعزيز العلاقة بين البلدية وبين ابناء وسكان البلدة بكل تنوعهم .

ثم اقام مشنتف حفل فطور تكريمي للحريري قبل ان يقوم برفقته والحضور بجولة داخل البلدة مطلعا على بعض المرافق الحياتية والخدماتية فيها.

بعد ذلك تفقد الحريري يرافقه الدكتور حمود مستشفى صيدا الحكومي وعقدا اجتماعا مطولا مع رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور احمد الصمدي بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة وجال على بعض الأقسام فيها ، حيث اطلع على واقع واحتياجات المستشفى وابرز المشاكل والصعوبات التي تواجهها لا سيما ما يتعلق بمستحقاتها المتأخرة لدى الجهات الرسمية والمؤسسات الضامنة واعدا بمتابعتها مع المعنيين.

وزار الحريري لاحقا معمل Plastrue لتصنيع الأدوات الطبية البلاستيكية في صيدا حيث كان في استقباله رئيس مجلس ادارة المعمل الدكتور اسماعيل الصياد وشريكه الأستاذ محمد حسن حيث جال برفقتهما على اقسام المعمل مطلعا على تجهيزاته وما ينتجه من ادوات بلاستيكية طبية ومستمعا الى شرح حولها ، مبديا اعجابه الشديد بالتقنيات والجودة المعتمدة .



















زار امين عام تيار المستقبل احمد الحريري بلدة عبرا وكان في استقباله أمام مبنى البلدية رئيسها ادكار مشنتف وعدد من اعضاء المجلس البلدي، حيث رافقهم الى داخل المبنى وعقد اجتماع في مكتب مشنتف شارك فيه منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود وعضو المنسقية المهندس مازن الصباغ وعضو المجلس البلدي لمدينة صيدا محمد قبرصلي ومدير مكتب الحريري غسان كلش.واطلع الحريري من مشنتف واعضاء البلدية على جانب من برنامج عملها للنهوض بالبلدة انمائيا وما يقوم به على صعيد تعزيز العلاقة بين البلدية وبين ابناء وسكان البلدة بكل تنوعهم .ثم اقام مشنتف حفل فطور تكريمي للحريري قبل ان يقوم برفقته والحضور بجولة داخل البلدة مطلعا على بعض المرافق الحياتية والخدماتية فيها.بعد ذلك تفقد الحريري يرافقه الدكتور حمود مستشفى صيدا الحكومي وعقدا اجتماعا مطولا مع رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور احمد الصمدي بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة وجال على بعض الأقسام فيها ، حيث اطلع على واقع واحتياجات المستشفى وابرز المشاكل والصعوبات التي تواجهها لا سيما ما يتعلق بمستحقاتها المتأخرة لدى الجهات الرسمية والمؤسسات الضامنة واعدا بمتابعتها مع المعنيين.وزار الحريري لاحقا معمل Plastrue لتصنيع الأدوات الطبية البلاستيكية في صيدا حيث كان في استقباله رئيس مجلس ادارة المعمل الدكتور اسماعيل الصياد وشريكه الأستاذ محمد حسن حيث جال برفقتهما على اقسام المعمل مطلعا على تجهيزاته وما ينتجه من ادوات بلاستيكية طبية ومستمعا الى شرح حولها ، مبديا اعجابه الشديد بالتقنيات والجودة المعتمدة . صيدا أون لاين Saida Online