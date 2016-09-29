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بالصور ... حملة التلقيح في صيدا القديمة مستمرة لليوم الثاني على التوالي أرسل الخبر



هذه اللقاحات هي للأطفال بين عمر شهرين والخمس سنوات، وتستهدف أطفال صيدا القديمة كافة من خلال جولة على البيوت يقوم بها متطوعو المؤسسات الطبية من التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً.

وستستمر الحملة لمدة خمسة أيام أخرى وذلك لاستهداف الأطفال كافة.































تستمر لليوم الثاني على التوالي وزارة الصحة العامة اللبنانية بحملة التلقيح التي تقوم بها في منطقة صيدا القديمة وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، وفوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة الشهيد معروف سعد والكاريتاس، وعدد من الجمعيات الطبية.هذه اللقاحات هي للأطفال بين عمر شهرين والخمس سنوات، وتستهدف أطفال صيدا القديمة كافة من خلال جولة على البيوت يقوم بها متطوعو المؤسسات الطبية من التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً.وستستمر الحملة لمدة خمسة أيام أخرى وذلك لاستهداف الأطفال كافة. صيدا أون لاين Saida Online