الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / تشييع الشاب أحمد نزار الحلاق في مأتم مهيب في صيدا

تشييع الشاب أحمد نزار الحلاق في مأتم مهيب في صيدا أرسل الخبر



وفي بهو المقبرة تقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي والرئيس السابق للبلدية الدكتور عبدالرحمن البزري التعازي بالشاب أحمد إلى جانب والد الفقيد الأستاذ نزار الحلاق والعائلة، وذلك من جموع المعزين من فاعليات وشخصيات ومواطنين وممثلي هيئات رسمية وشعبية ونقابية وإعلامية وإقتصادية وتجارية.

كما قدم نائب رئيس بلدية صيدا الأستاذ إبراهيم البساط وأعضاء المجلس البلدي التعازي إلى عائلة الفقيد.

كما قام المهندس السعودي والدكتور البزري بتقديم التعازي في بهو المقبرة أيضا إلى عائلة المرحوم نزار محمود الغربي.

وكانت النائب السيدة بهية الحريري زارت منزل الفقيد وقدمت التعازي إلى عائلته بهذا المصاب الأليم.



























شيع عصر اليوم في صيدا الشاب أحمد نزار الحلاق ، نجل عضو المجلس البلدي في صيدا الأستاذ نزار الحلاق، وذلك في مأتم مهيب إنطلق من منزل الفقيد في صيدا باتجاه مسجد الزعتري حيث جرت مراسم الصلاة على جثمانه، ثم إنطلق الموكب باتجاه مقبرة صيدا الجديدة حيث جرت مراسم الدفن ووري في الثرى.وفي بهو المقبرة تقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي والرئيس السابق للبلدية الدكتور عبدالرحمن البزري التعازي بالشاب أحمد إلى جانب والد الفقيد الأستاذ نزار الحلاق والعائلة، وذلك من جموع المعزين من فاعليات وشخصيات ومواطنين وممثلي هيئات رسمية وشعبية ونقابية وإعلامية وإقتصادية وتجارية.كما قدم نائب رئيس بلدية صيدا الأستاذ إبراهيم البساط وأعضاء المجلس البلدي التعازي إلى عائلة الفقيد.كما قام المهندس السعودي والدكتور البزري بتقديم التعازي في بهو المقبرة أيضا إلى عائلة المرحوم نزار محمود الغربي.وكانت النائب السيدة بهية الحريري زارت منزل الفقيد وقدمت التعازي إلى عائلته بهذا المصاب الأليم. صيدا أون لاين Saida Online