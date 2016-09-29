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خياط "حلبي" ينقذ عروساً كندية من موقف محرج! أرسل الخبر



وتعطل "سحاب" فستان العروس جو دو حينما كانت صديقتها تساعدها بإغلاقه، بينما لم يكن أحد يعلم سبيلاً لإصلاحه، ما وضعها في موقف محرج، كما أن أحداً لم يتعرف على خياط قريب في غويلف المدينة الكندية في مقاطعة أونتاريو، إلى أن جاء من يتولى رعاية 50 عائلة سورية لاجئة في كندا، بينها خياط ودلهم عليه. وبمساعدة "غوغل ترانزليت"، تمكنوا من التواصل مع الخياط إبراهيم خليل دودو الذي كان يملك عدة خياطة كاملة، وأصلح الموقف خلال وقت قصير جداً، وقال لهم عبر المترجم الشهير "أنا أحب مساعدة الكنديين من كل قلبي".

المصورة ليندسي كولتر التقطت بعدستها المشهد المذهل للخياط الحلبي، وحازت الصور التي وضعتها المصورة على صفحتها في فيسبوك أكثر من 13 ألف إعجاب و6 آلاف مشاركة ومئات التعليقات. ساق القدر خياطاً سورياً لينقذ ما تلف في موعد غير مناسب على الإطلاق، وهو ثوب عروس كندية يوم زفافها، بل قبل ساعات من بدء الاحتفال.وتعطل "سحاب" فستان العروس جو دو حينما كانت صديقتها تساعدها بإغلاقه، بينما لم يكن أحد يعلم سبيلاً لإصلاحه، ما وضعها في موقف محرج، كما أن أحداً لم يتعرف على خياط قريب في غويلف المدينة الكندية في مقاطعة أونتاريو، إلى أن جاء من يتولى رعاية 50 عائلة سورية لاجئة في كندا، بينها خياط ودلهم عليه. وبمساعدة "غوغل ترانزليت"، تمكنوا من التواصل مع الخياط إبراهيم خليل دودو الذي كان يملك عدة خياطة كاملة، وأصلح الموقف خلال وقت قصير جداً، وقال لهم عبر المترجم الشهير "أنا أحب مساعدة الكنديين من كل قلبي".المصورة ليندسي كولتر التقطت بعدستها المشهد المذهل للخياط الحلبي، وحازت الصور التي وضعتها المصورة على صفحتها في فيسبوك أكثر من 13 ألف إعجاب و6 آلاف مشاركة ومئات التعليقات. وكالات Saida Online