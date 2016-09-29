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كلمة شكر على تعزية من عائلة المرحوم إبراهيم محمد خير المتبولي (أبو خليل) أرسل الخبر



نحن آل المتبولي جميعاً نتقدّم بجزيل الشكر والإمتنان والتقدير والعرفان لكلّ مَن قدّم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة من أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الأسبق الدكتور أسامة سعد ونائبيّ المدينة السيدة بهية الحريري وفؤاد السنيورة ورؤساء بلدية صيدا الأسبقين الأستاذين أحمد الكلش وهلال القبرصلي والدكتور عبد الرحمن البزري والرئيس الحالي الأستاذ محمد السعودي وجميع قادة الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية وعلماء الدين والجمعيات الأهلية ومدراء المدارس والهيئات التعليمية والروابط العائلية والمخاتير والقادة الأمنيين، ولكل من قام بالإتصال تلفونياً أو شاركنا العزاء عبر صفحات الأنترنت والفيسبوك في وفاة والدنا وأخينا (المرحوم بإذن الله) ونسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يحفظكم ذخراً وسنداً كبيراً وعزيزاً لنا، نشكركم ونسأل الله أن يرعاكم بعنايته وأن يجنّبكم كلّ مكروه ، ولقد كان لعزائكم هذا الأثر الطيّب في نفوسنا.

نسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنهُ فسيحَ جِنانه إنه سبحانه وتعالى وليُّ ذلك والقادر عليه.

شكراً لله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله عنّا خير جزاء .



إنّا لله وإنّ إليه راجعون

(الحمد لله الذي أعطانا فشكرنا، ثم أخذه منا فصبرنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها...)نحن آل المتبولي جميعاً نتقدّم بجزيل الشكر والإمتنان والتقدير والعرفان لكلّ مَن قدّم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة من أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الأسبق الدكتور أسامة سعد ونائبيّ المدينة السيدة بهية الحريري وفؤاد السنيورة ورؤساء بلدية صيدا الأسبقين الأستاذين أحمد الكلش وهلال القبرصلي والدكتور عبد الرحمن البزري والرئيس الحالي الأستاذ محمد السعودي وجميع قادة الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية وعلماء الدين والجمعيات الأهلية ومدراء المدارس والهيئات التعليمية والروابط العائلية والمخاتير والقادة الأمنيين، ولكل من قام بالإتصال تلفونياً أو شاركنا العزاء عبر صفحات الأنترنت والفيسبوك في وفاة والدنا وأخينا (المرحوم بإذن الله) ونسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يحفظكم ذخراً وسنداً كبيراً وعزيزاً لنا، نشكركم ونسأل الله أن يرعاكم بعنايته وأن يجنّبكم كلّ مكروه ، ولقد كان لعزائكم هذا الأثر الطيّب في نفوسنا.نسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنهُ فسيحَ جِنانه إنه سبحانه وتعالى وليُّ ذلك والقادر عليه.شكراً لله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله عنّا خير جزاء .إنّا لله وإنّ إليه راجعون صيدا أون لاين Saida Online