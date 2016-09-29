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توقيف احد المطلوبين البارزين في قضايا المخدرات في صيدا القديمة أرسل الخبر



والموقوف هو احد المطلوبين البارزين في قضايا مخدرات وقد احيل الى القضاء المختص.

اشارة الى انه تم توقيف عدد من الاشخاص خلال الاسبوعين الماضيين داخل احياء صيدا القديمة في اطار حملة ضد مروجي ومتعاطي المخدرات في المدينة. تمكنت دورية تابعة للمكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب من توقيف اللبناني (محمد ح.) في مدينة صيدا القديمة.والموقوف هو احد المطلوبين البارزين في قضايا مخدرات وقد احيل الى القضاء المختص.اشارة الى انه تم توقيف عدد من الاشخاص خلال الاسبوعين الماضيين داخل احياء صيدا القديمة في اطار حملة ضد مروجي ومتعاطي المخدرات في المدينة. صيدا أون لاين