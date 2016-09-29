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طائرة كريستيانو رونالدو تصطدم بالأرض وتتحطم جزئياُ اثناء هبوطها في برشلونة أرسل الخبر



نجم كرة القدم العالمي لم يكن على متن الطائرة، التي يبلغ ثمنها 15 مليون جنيه إسترليني، لحظة الحادث، بل كان متوجدا في ألمانيا للمشاركة في مباراة فريقه ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 وسجل رونالدو هدفا في المباراة.

وأسفر اصطدام الطائرة الخاصة بالأرض مساء الاثنين في مطار "إل برات" عن تحطم ناقل سرعات الهبوط، وإحداث تلفيات في المدرج أدت إلى إغلاقه، بحسب "ديلي ميل".

أما الطيار فقد تعرض لإصابات طفيفة للغاية وتم علاجه. ولم يسفر الحادث عن أي إصابات خطيرة.

وغالبا ما يؤجر النجم البرتغالي (31 عاما) طائرته النفاثة، التي اشتراها العام الماضي، إلى عملاء وشركات خاصة. وكانت الطائرة يوم الحادث مؤجرة إلى إحدى الشركات.







اصطدمت الطائرة النفاثة الخاصة بنجم ريال مدريد الإسباني، اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالأرض أثناء محاولتها الهبوط في برشلونة مساء الاثنين.نجم كرة القدم العالمي لم يكن على متن الطائرة، التي يبلغ ثمنها 15 مليون جنيه إسترليني، لحظة الحادث، بل كان متوجدا في ألمانيا للمشاركة في مباراة فريقه ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 وسجل رونالدو هدفا في المباراة.وأسفر اصطدام الطائرة الخاصة بالأرض مساء الاثنين في مطار "إل برات" عن تحطم ناقل سرعات الهبوط، وإحداث تلفيات في المدرج أدت إلى إغلاقه، بحسب "ديلي ميل".أما الطيار فقد تعرض لإصابات طفيفة للغاية وتم علاجه. ولم يسفر الحادث عن أي إصابات خطيرة.وغالبا ما يؤجر النجم البرتغالي (31 عاما) طائرته النفاثة، التي اشتراها العام الماضي، إلى عملاء وشركات خاصة. وكانت الطائرة يوم الحادث مؤجرة إلى إحدى الشركات. العربية Saida Online