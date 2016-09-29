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قصة أغرب من الخيال لرجل متزوج من 13 امرأة و جميعهم حامل فى نفس الشهر !! أرسل الخبر



من المؤكد ان يوم الولادة لهم سيكون يوما لا ينسى فى الفرحة و الصعوبة فى نفس الوقت. و لكن لا يمكن القلق من ذلك لان ما بين امرأة و الاخرى يوجد فاصل في تاريخ الحمل من ثلاثة اسابيع الى اربعة اسابيع. هذا الرجل قام بتسجيل رقم قياسي جديد فى عدد الزوجات الحوامل , حيث انه متزوج من ثلاثة عشر امرأة و جميعهم حوامل فى نفس الوقت و حتي فى نفس الشهر. ليس هذا فقط.. فان الزوجات جميعهم سعداء بهذا الحدث و كلهم يعيشون معا فى حياة سعيدة و مستقرة. و جميعهم فرحون جدا بسبب حملهم فى نفس الوقت.من المؤكد ان يوم الولادة لهم سيكون يوما لا ينسى فى الفرحة و الصعوبة فى نفس الوقت. و لكن لا يمكن القلق من ذلك لان ما بين امرأة و الاخرى يوجد فاصل في تاريخ الحمل من ثلاثة اسابيع الى اربعة اسابيع. وكالات Saida Online