الصفحة الرئيسية / منوعات / بالفيديو.. مشجع أراد مفاجأة صديقته لكن ما حصل لم يكن متوقعاً

بالفيديو.. مشجع أراد مفاجأة صديقته لكن ما حصل لم يكن متوقعاً أرسل الخبر



فخلال اللحظة التي أراد فيها الشاب وضع الخاتم في يد صديقته سقط الخاتم أرضا وضاع بين أقدام المشجعين، الأمر الذي أثار غضبه.

وبعد بحث حثيث منه ومن المشجعين، وجد الشاب الخاتم، وجلس على ركبتيه واضعا الخاتم في يد صديقته في ظل تصفيقات الحاضرين .



Best proposal story ever? https://t.co/vSa8P06QvO — MLB (@MLB) September 28, 2016

في مشهد طريف وجميل في الوقت نفسه، تقدم شاب من مدرجات أحد ملاعب رياضة "اليانكيز" بالولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب يد صديقته للزواج، إلا أن أمرا غير متوقع حدث له.فخلال اللحظة التي أراد فيها الشاب وضع الخاتم في يد صديقته سقط الخاتم أرضا وضاع بين أقدام المشجعين، الأمر الذي أثار غضبه.وبعد بحث حثيث منه ومن المشجعين، وجد الشاب الخاتم، وجلس على ركبتيه واضعا الخاتم في يد صديقته في ظل تصفيقات الحاضرين . وكالات